Photoshop za darmo dla wszystkich. Taki jest plan Adobe

Wkrótce Photoshop może stać się darmowy. Firma Adobe testuje już bezpłatną, webową wersję swojego programu.

Photoshop to przydatny program dla każdego, kto w minimalnym stopniu zajmuje się obróbką graficzną. To potężne narzędzie, które wymaga nauki, ale pozwala na osiągnięcie niewiarygodnych efektów. Jednocześnie Photoshop jest narzędziem drogim, ale to może się wkrótce zmienić, przynajmniej częściowo.

Photoshop za darmo? I tak, i nie

Firma Adobe rozpoczęła testy darmowej, webowej wersji Photoshopa. Na razie odbywają się one tylko w Kanadzie, ale celem jest udostępnienie programu wszystkim użytkownikom. Wystarczy tylko konto Adobe, aby móc korzystać z przeglądarkowej wersji narzędzia.

Samo Adobe określa darmową, webową wersję Photoshopa jako program typu freemium. To oznacza, że trzeba liczyć się z pewnymi ograniczeniami w porównaniu do płatnej wersji. Z informacji wynika, że bez opłat dostępne będą najważniejsze, podstawowe funkcje edytora. Bardziej zaawansowane narzędzia mają być dostępne w wersji webowej za dodatkową opłatą.

Przedstawicielka Adobe — Maria Yap — przyznała, że celem firmy jest sprawienie, aby Photoshop stał się łatwiej dostępny dla użytkowników, którzy chcą wypróbować możliwości narzędzia. Trudno ocenić to bez dokładnego sprawdzenia, ale podejrzewam, że wielu osobom darmowa, przeglądarkowa wersja programu może w pełni wystarczyć do ich potrzeb.

Adobe na razie nie podało żadnych dat, kiedy darmowy Photoshop mógłby zostać udostępniony w innych krajach, ale docelowo taki właśnie jest plan.

Zobacz: Lidl znów kusi. Elektronika od 19 zł i powrót hitu

Zobacz: Rewolucyjny procesor rozbrojony. Pacman połknął Apple

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sharaf Maksumov / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Verge