Westworld 5 się nie pojawi, ale aktorzy i tak dostaną kasę

Westworld 5 nie powstanie, ale aktorzy i tak dostaną swoje wypłaty. Tak kończy się historia lubianego przez wielu serialu.

Westworld oficjalnie dołączył do listy seriali, które nigdy nie doczekały się zakończenia. Westworld 5 nigdy nie powstanie. To dość zaskakujące, bo jeszcze nie tak dawno słyszeliśmy, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Niestety, David Zaslav stojący na czele Warner Bros. Discovery już wcześniej zapowiadał, że nie będzie kontynuował historii nie patrząc na koszta. A tutaj oglądalność coraz bardziej spadała. Jak widać Zaslav uznał, że to bardziej się opłaca choć osłabia wartość serialu na platformie HBO Max.

Westworld 5 nie powstanie, ale pieniądze i tak dostaną

Poprzedni sezon kosztował ponad 100 milionów dolarów. W tym sezonie sam budżet na płace miał wynieść prawie 15 milionów dolarów. A właściwie nie miał, tylko wyniesie. Aktorzy i tak dostaną swoje wypłaty. Najlepiej zarabiający mogą spodziewać się nawet 250 tysięcy dolarów za jeden odcinek.

To wszystko mimo anulowania produkcji. Nie jest to wcale taki rzadki ruch ze strony wytwórni. Trzeba jakoś dbać o kontakty z wielkimi nazwiskami, które czasem naprawdę ciężko zebrać w jednym miejscu. W tym serialu mieliśmy takich aktorów jak Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Jeffrey Wright czy Ed Harris.

