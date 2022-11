Netflix: co pojawiło się w tym tygodniu? 6 listopada 2022

Jakie filmy i seriale pojawiły się w tym tygodniu w serwisie Netflix? Jak zwykle na zakończenie tygodnia prezentujemy jego podsumowanie.

Enola Holmes szturmem zdobyła szczyty popularności w serwisie Netflix. Po sukcesie pierwszej części pewne było to, że doczekamy się kolejnego epizodu jej przygód. W filmie Enola Homes 2, główna bohaterka przyjmuje pierwszą sprawę jako detektyw. Okazuje się jednak, że zagadka zaginięcia dziewczyny wymaga pomocy przyjaciół i brata Enoli, Sherlocka. Film pojawił się w piątek.

Opowieści o rodzinach królewskich to coś, co śledzi naprawdę wiele osób. Nie wszyscy się do tego przyznają. Nie każda rodzina królewska jest jednak taka jak ta brytyjska, inne starają się nie robić z siebie celebrytów. O tym opowiada drugi sezon szwedzkiego serialu Książęta. Tym razem niechętnie podchodzący do swoich nowych obowiązków Wilhelm obawia się, że za tytuł następcy tronu zapłaci wszystkim, na czym mu zależy.

Lubicie kryminały, ale jednak w bardziej współczesnym otoczeniu niż Enola Holmes? Polecamy holenderski film Przejęcie. Po wykryciu skandalu wokół naruszenia prywatności hakerka zostaje wrobiona w morderstwo. Teraz musi kryć się przed policją i namierzyć przestępców, którzy ją szantażują. Film pojawił się we wtorek.

Zobacz: Netflix: co pojawiło się w tym tygodniu? 30 października 2022

Zobacz: Netflix: co pojawiło się w tym tygodniu? 23 października 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: unsplash, wl

Źródło tekstu: netflix, wł