Netflix: co pojawiło się w tym tygodniu? 30 października 2022

Jakie nowe filmy i seriale zadebiutowały w tym tygodniu? Jak zwykle prezentujemy rekomendacje z serwisu Netflix.

Pierwsza pozycja z tego tygodnia to coś dla miłośników thrillerów. Dobry opiekun to nazwa, która szybko zyskuje dość mroczne znaczenie. Zobaczymy jak przepracowana pielęgniarka korzysta z pomocy nowego kolegi w pracy i w domu. Wszystko trwa do chwili, gdy niespodziewana śmierć pacjenta rzuca na niego pewne podejrzenia. Film pojawił się w serwisie Netflix w środę.

Anzu ma cudowne życie. Głaszcze kotka, wyjada przekąski i gra w gry. Czy może istnieć lepsze życie? Niestety na skutek magii trafia do dziwnego świata, gdzie zamiast gier i kota jest otoczona przystojnymi chłopakami. Anzu jest zniesmaczona tym paskudnym światem, jednak musi się jakoś wydostać. W końcu uznaje, że jeden z chłopaków - Tsukasa - wcale nie jest taki zły. On jej jakoś pomoże. Anzu przemówi głosem Rie Takahashi (Megumin z Konosuby, Mash Kyrielight z Fate/Grand Order czy Takagi z Teasing Master Takagi-san). Głosem Tsukasy będzie Yuuichirou Umehara czyli... Goblin Slayer. Polecamy anime Romantic Killer.

Październik to przecież straszdziernik. Co jest najlepszą opcją na spooktober? Oczywiście, że straszna historia. A najlepiej kilka. Gabinet osobliwości Guillermo Del Toro Guillermo del Toro, nagrodzony dwoma Oscarami scenarzysta i reżyser, prezentuje zestaw przerażających historii, które niejednego przyprawią o gęsią skórkę. Serial ma osiem odcinków i zadebiutował w poniedziałek.

Zobacz: Netflix: co pojawiło się w tym tygodniu? 23 października 2022

Zobacz: Netflix: co pojawiło się w tym tygodniu? 16 października 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: unsplash, wł

Źródło tekstu: netflix