Netflix: co pojawiło się w tym tygodniu? 16 października 2022

Jakie ciekawe seriale pojawiły się w tym tygodniu na platformie Netflix? Chętnie doradzimy co obejrzeć.

Komedie kryminalne to bardzo ciekawy gatunek, który często umiejętnie łączy akcję i humor. Teraz przeniesiemy się do Meksyku. Zabierze nas tam krótki serial Detektyw Belascoarán. Héctor Belascoarán porzuca pracę w korporacji i monotonne małżeństwo, aby zostać prywatnym detektywem na tropie wstrząsających zbrodni w stolicy Meksyku lat 70. Produkcja pojawiła się na Netfliksie w środę.

Z niewiadomych przyczyn dużo ludzi stygmatyzuje osoby potrzebujące pomocy psychiatry. Przełamać spróbuje to siedmioodcinkowy serial Pragnienie wybawienia. Daniele, który wbrew swojej woli trafia do szpitala psychiatrycznego, uczy się od nowa, jak żyć i kochać, korzystając z pomocy innych pacjentów. Polecamy także ludziom lubiącym brzmienie języka włoskiego.

Przechodzimy do kolejnego serialu. Tak, tym razem niestety bez filmów. Netflix niestety nie pokazał w tym tygodniu nic takiego. Jeśli jednak lubicie język francuski i prawdziwe kryminały (nie żadne komedie), mamy coś dla was. To serial Czarne motyle. Posępny pisarz, któremu brakuje inspiracji na drugą książkę, zgadza się spisać wspomnienia umierającego mężczyzny — i staje się częścią jego splamionego krwią życia.

Zobacz: Netflix: jaki film na weekend? 8 - 9 października 2022

Zobacz: Netflix w październiku: Wielka Woda, Ostatnia Wieczerza i wiele innych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: unsplash, wl

Źródło tekstu: netflix, wł