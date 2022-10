Netflix: jaki film na weekend? 8 - 9 października 2022

Jakie najlepsze filmy i seriale pojawiły się w tym tygodniu w serwisie Netflix? Chętnie doradzimy, co obejrzeć w weekend.

Konkurs cukierniczy w formie reality show? Jeśli jesteście fanami tego typu programów i jednocześnie kochacie słodkości, to doskonale. Mamy coś dla was. To Nailed It!: Sezon 7. Będzie upiornie i na granicy dobrego smaku - w tym halloweenowym sezonie Nicole i Jacques zapraszają na przerażające przysmaki inspirowane popularnymi serialami Netfliksa.

Ciężko jest wam się dogadać z przedstawicielami innych pokoleń? Tak było, jest i zapewne będzie. Lepiej jednak jak wynikają z tego zaledwie nieporozumienia niż żądza mordu. W filmie Starzy ludzie zobaczymy właśnie to. Kobieta, która wróciła do domu na ślub siostry, musi niespodziewanie bronić życia swoich dzieci przed ogarniętymi żądzą mordu starszymi ludźmi.

Jestem z Raciborza. Moje miasto niestety było jedną z większych ofiar powodzi tysiąclecia w 1997. Sam niewiele pamiętam, ale samo wydarzenie wywarło duży wpływ na miasto. Choćby dlatego potem wybudowano olbrzymi zbiornik Racibórz Dolny. Dlatego tym chętniej polecę serial Wielka woda. Wrocław, rok 1997. Naukowcy i lokalne władze muszą podjąć szereg niewyobrażalnie trudnych decyzji, gdy do miasta zbliża się potężna fala powodziowa.

Zobacz: Netflix: jaki film na weekend? 1 - 2 października 2022

Zobacz: Jakie anime oglądać? Najlepsze anime na jesień - październik 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: unsplash, wl

Źródło tekstu: netflix, wł