Sony idzie na zakupy. Japończycy mają chrapkę na Firewalk Studios

Sony Interactive Entertainment poinformowało o zawarciu porozumienia z ProbablyMonsters. W efekcie należące do tego ostatniego Firewalk Studios znajdzie się w rodzinie PlayStation Studios.

Firewalk Studios powstało w 2018 roku jako część ProbablyMonsters, niezależnej firmy produkującej gry AAA, założonej przez Harolda Ryana (byłego prezesa i przewodniczącego Bungie). Zespół Fiweralk to podobno najlepsi w swojej klasie deweloperzy, kierowani przez weteranów branży, Tony'ego Hsu (szef studia, wcześniej GM i SVP Destiny w Activision) oraz Ryana Ellisa (dyrektor gry, wcześniej dyrektor kreatywny w Bungie). Mają oni wieloletnie doświadczenie w tworzeniu jednych z najbardziej udanych i wpływowych tytułów multiplayer. W kwietniu 2021 roku ProbablyMonsters i Firewalk ogłosiły wyłączne partnerstwo wydawnicze z Sony Interactive Entertainment (SIE), a teraz Firewalk będzie 20. studiem, które dołączy do PlayStation Studios.

Zobacz: Sony ma duży problem z PlayStation VR2

Zobacz: PlayStation 5 zmiażdżyło konkurencję

Firewalk Studios jest kierowane przez światowej klasy zespół, cechujący się dużym doświadczeniem i głęboką pasją w tworzeniu wyjątkowych gier wieloosobowych. Jestem przekonany, że nadchodzący projekt studia będzie solidnym dodatkiem do portfolio PlayStation Studios i będzie miał kluczowe znaczenie dla rozwoju zasięgu PlayStation.

– powiedział Jim Ryan, prezes i dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment

Jesteśmy zachwyceni możliwością rozszerzenia naszej współpracy z Firewalk Studios i oficjalnie witamy cały zespół w PlayStation Studios. Mamy zaszczyt współpracować z ProbablyMonsters i Firewalk od kilku lat, a nasze zespoły dzielą te same ambicje. Innowacyjne podejście Firewalk do opowiadania historii i jego zaangażowanie w wysokiej jakości rozgrywkę wciąż przekracza nasze oczekiwania. Myślę, że fani będą bardzo zadowoleni, gdy zobaczą, co Firewalk ma dla nich w zanadrzu.