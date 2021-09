Netflix za darmo? Tak, ale nie w Polsce

Netflix za darmo to nie żart. To rzeczywistość. Szkoda tylko, że chodzi o daleką Kenię. Oferta ma zadziwiająco mało kruczków.

Netflix za darmo. Taki tytuł doskonale pasuje do strony będącej tak naprawdę scamem. Okazuje się jednak, że to prawda. Problem polega jednak na tym, że nie w Polsce. Największy gracz na światowym rynku SVOD postanowił wprowadzić taką ofertę w Kenii. Oczywiście nie wszystko jest dostępne bezpłatnie, ale kruczków jest naprawdę mało. Oferta jest skierowana na rynek mobilny i można z niej korzystać wyłącznie na telefonach i tabletach z Androidem. Katalog dostępnych treści jest też wyraźnie mniejszy - wynosi 25% tego w płatnym pakiecie. Nie będzie też można pobierać seriali i filmów do późniejszego oglądania offline.

To tyle, koniec drobnego druku. Do założenia konta trzeba tylko podać swój adres mejlowy i zapewnić, że jest się pełnoletnim. Nie trzeba podawać danych karty płatniczej, ani nic w tym stylu. Netflix zamierza w ten sposób sprawdzić ilu nowych klientów skusi się najpierw na wersję bezpłatną, a potem przejdzie na pakiet płatny. Netflix nie potwierdził też, czy bezpłatna wersja będzie dostępna w innych krajach.

Zobacz: Najlepsze komedie na Netflix - wrzesień 2021

Zobacz: Netflix: jaki film na weekend? 18 - 19 września 2021

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: pexels

Źródło tekstu: Netflix, wł