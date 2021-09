Netflix: jaki film na weekend? 18 - 19 września 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Pierwszą polecaną przez nas propozycją jest dość rzadka mieszanka horroru i filmu familijnego. Chodzi o film Straszne historie. Głównym bohaterem jest Alex, który wraz z nową znajomą wpada w łapy czarownicy. Co wieczór musi on opowiadać historię z dreszczykiem. W przeciwnym razie czarownica uwięzi ich na zawsze. Film pojawił się w serwisie Netflix w środę.

Pamiętacie He-Mana? Powrócił on w odsłonie 3D. O ile to nie każdemu się podoba i nigdy nie będzie miało magii 2D, to pozycja jest godna rozważenia. He-man i władcy wszechświata to 10 odcinków, podczas których będziemy obserwować Adama i jego bohaterską drużynę odmieńców. Potężny bohater i jego przyjaciele będą bronić Eterni przed Szkieletorem.

Wczoraj w serwisie Netflix pojawił się natomiast francuski film Północny bastion. Opowiada on o trzech policjantach, którzy są naprawdę blisko rozbicia szajki narkotykowej w Marsylii. Jeden z ich informatorów wyjawia jednak swoje żądania, które wcale nie są skromne. Przenieśmy się zatem do najmniej spokojnego z francuskich wielkich miast.

Od wczoraj oglądać możemy również indyjski film Nieopowiedziane historie. To trzy historie o miłości, stracie i tęsknocie. Samotni ludzie znajdują te uczucia w gwarze tętniącego życiem wielkiego miasta.

