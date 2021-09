Netflix: co obejrzeć? 10 - 12 września 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Przedwczoraj pojawił się na Netfliksie francuskojęzyczny belgijski serial Kierunek: Noc: sezon 2. To kolejna odsłona produkcji na podstawie dzieła Jacka Dukaja o tytule Starość Aksolotla. Zobaczymy kolejne dzieje pasażerów lotu z Brukseli do Moskwy, który cały pierwszy sezon uciekał przed śmiercionośnym słońcem.

Lucyfer: sezon finałowy trafił do serwisu Netflix dzisiaj. To już koniec przygód diabła, który ruszył prowadzić biznes na ziemi. Okazało się jednak, że ludzkość jest niezwykle fascynująca. Dodatkowo jest niewiele lepsza od istot z piekła. To jeden z najchętniej oglądanych seriali Netfliksa. Może czas przekonać się czemu?

Netflix to jednak nie są tylko seriale. Wczoraj na platformie pojawił się francuski film Kobiety i morderca. Opowiada on o złapaniu znanego francuskiego seryjnego mordercy Guya Georgesa. W latach 1991 – 1997 w Paryżu zgwałcił i zamordował 7 kobiet. Dzięki determinacji jednej komisarz policji i matki jednej z ofiar udało się jednak go schwytać.

Ostatnią polecaną przez nas produkcją Netfliksa, która zadebiutowała w mijającym tygodniu jest Kate. To opowieść o działającej w Tokio brutalnej morderczyni. Nasza bohaterka ledwo przeżyła próbę otrucia podczas swojej ostatniej akcji. Teraz w ciągu tygodnia musi się ona dowiedzieć kto za tym stoi.

Źródło zdjęć: unsplash, wł

Źródło tekstu: Netflix, wł