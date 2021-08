Netflix: jaki film na weekend? 28-29 sierpnia 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Lato się powoli kończy, ale czy to znaczy, że jest za późno na letnią miłość? W Netfliksie można obejrzeć komedię romantyczną Cały on, gdzie wpływowa influencerka podejmuje się karkołomnego zadania. W jakiś magiczny sposób musi zmienić największego szkolnego odrzutka w króla balu maturalnego. To remake klasycznej komedii Cała ona. Tym razem z odwróconymi rolami.

Znacie mangę i anime Fairy Tail? Autor mangi słynie z tego, że jest wybitnie leniwy i jest mistrzem autoplagiatu. Dwa dni temu w serwisie Netflix pojawiło się 12 odcinków anime Edens Zero. To dosłownie Fairy Tail w kosmosie. Główny bohater wygląda jak Natsu, tylko ma czarne włosy. Jego wybranka to właściwie kopia Lucy. Nawet kotek Happy się znalazł... Zatem Rebecca Bluegarden odnajduje Shikiego, który umie kontrolować grawitację.

Zostajemy w tematyce anime. W mijającym tygodniu pojawiła się wyczekiwana animacja ze świata Wiedźmina. To Wiedźmin: Zmora wilka. Film opowiada o Vesemirze i jego latach młodości. Wiedźmin chce wyrwać się z biedy i w tym celu zabija potwory. W końcu budzi się jednak tajemnicza moc, a bohater musi zmierzyć się z przeszłością.

Miłośnikom azjatyckich produkcji innych niż anime polecimy koreański serial Nevertheless, który pojawi się w niedzielę 29 sierpnia. Ta K-drama opowiada o cynicznej dziewczynie, która nieszczególnie wierzy w uczucia. Nasza bohaterka pozna jednak ujmującego studenta szkoły artystycznej.

Źródło zdjęć: unsplash, wł

Źródło tekstu: Netflix, wł