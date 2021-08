Netflix: jaki film na weekend? 21 - 22 sierpnia 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Wczoraj w serwisie Netflix pojawił się meksykański serial Będzie dobrze. Opowiada on o parze, która żyje w separacji. Są dobrymi rodzicami, ale ze sobą nie dogadują się najlepiej. Postanawiają jednak mieszkać razem dla dobra dziecka. Wymyślają w tym celu szereg nowych zasad. To komediodramat, który opowiada o byciu rodzicem. Obejrzymy osiem odcinków.

Tyle samo odcinków ma drugi sezon innego hiszpańskojęzycznego serialu. To Valeria. Zobaczymy dalszy ciąg historii czterech przyjaciółek. Wspierają się one zarówno w życiu osobistym, jak i prywatnym. To również komediodramat, jednak o zdecydowanie inaczej postawionych akcentach niż to, co widzimy w poprzedniej pozycji.

Zostajemy w klimacie języków romańskich. W mijającym tygodniu pojawił się też film Nie z mojej ligi. To włoska komedia romantyczna, która opowiada o przemiłej, ale niezręcznej towarzysko dziewczynie z wadą genetyczną. Ma ona dość swatania przez znajomych i chce wreszcie znaleźć prawdziwą miłość.

Dotychczasowe trzy pozycje były dziwnie spokojne. Czas na jakąś pozycję z pościgami, strzelaniną i emocjami. Poszukującym czegoś takiego powinien spodobać się film Sweet Girl. Jason Momoa wcieli się w poszukującego zemsty ojca, który chce pomścić ukochaną i ochronić swoją córkę. Naprzeciwko niego stanie chciwa firma farmaceutyczna.

Źródło zdjęć: unsplash, wł

Źródło tekstu: Netflix, wł