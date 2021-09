Netflix: jaki film na weekend? 4 - 5 września 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Na Netfliksie nie pojawiają się wyłącznie nowości, to wie każdy. Tym razem platforma na licencji emituje w Polsce trzeci sezon anime Kuroko no Basket. To już ostatni sezon serialu, jednak nie jest to koniec historii. Dalej czekamy na pojawienie się w serwisie filmu Last Game. Trzeba jednak nadmienić, że z sobie tylko znanych powodów Netflix emituje przygody koszykarzy pod anglojęzyczną nazwą Kuroko's Basketball.

W mijającym tygodniu pojawiła się też pierwsza połowa najnowszego sezonu serialu Dom z Papieru. Hiszpańskiej produkcji nie trzeba tu raczej nikomu przedstawiać. Pierwsza połowa liczy pięć odcinków. Tym razem do akcji wkroczy także wojsko. Co tym razem stanie się z policjantami, profesorem i jego zuchwałymi rabusiami?

Co to znaczy być kowbojem? To pytanie zadawało sobie wielu widzów westernów. Tym razem wystarczy zobaczyć program Jak zostać kowbojem? Dale Brisby pokaże jak dbać o ranczo, ujeżdżać byki i konie. Na dobry początek sześć odcinków. Potem można zakładać ranczo.

Imprezowa dusza to dosłownie film o duszy. Cassie całe życie spędziła na zabawie, aż w końcu umarła w naprawdę głupi sposób. Teraz, żeby móc zasłużyć na anielskie skrzydła musi naprawić swoje błędy z ziemskiego życia. Po śmierci Cassie ruszy zatem do pracy by jednak zasłużyć na niebiańskie życie. A praca będzie ciężka. Ale i zabawna.

Zobacz: Netflix: jaki film na weekend? 28-29 sierpnia 2021

Zobacz: Netflix: jaki film na weekend? 21 - 22 sierpnia 2021

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: unsplash, wł

Źródło tekstu: Netflix, wł