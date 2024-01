Cinema City organizuje koncert w sali kinowej. Uczestnicy posłuchają koncertu Queen

Już od dziś w kinach BNP Paribas IMAX będzie można cofnąć się w czasie do 1981 roku. Na dużym ekranie zagra znany zespół Queen.

W kinach BNP Paribas IMAX od 18 do 21 stycznia pokazywany będzie koncert Queen z 1981 roku. Freddie Mercury wraz z całym zespołem wystąpili wówczas w Montrealu, prezentując swoje najsłynniejsze utwory. Wydarzenie zostało nagrane, ukazał się także album koncertowy, a teraz widzowie IMAX mogą przeżyć ten niezapomniany występ legend rocka na największych kinowych ekranach. Cinema City pokaże w IMAX nagranie koncertowe, zremasterowane cyfrowo po raz pierwszy w jakości obrazu i dźwięku IMAX Experience.

Legendarni wykonawcy: Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, John Deacon i ich muzyka znów zgromadzą fanów, tym razem w kinowych salach. Czeka ich podróż w czasie, do historycznego i ekscytującego koncertu na żywo z początku lat 80. Jeden z najbardziej kultowych zespołów rockowych na świecie wykonał wtedy niezapomnianą setlistę swoich największych hitów, w tym "We Will Rock You", "Somebody To Love", "Under Pressure", Bohemian Rhapsody", "Another One Bites the Dust" i "We Are The Champions".

Film z koncertu wyreżyserował Saul Swimmer, dając szansę fanom Queen na przeżycie tego widowiska w niezwykłej jakości.

Bilety są dostępne na stronie Cinema City.

Zobacz: Chińczycy sklonowali małpę. Ma dwa lata i nadal żyje

Zobacz: Canal+ dodaje nową komedię. Jest już zwiastun

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe