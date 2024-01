Canal+ dodaje nową komedię. Jest już zwiastun

Canal+ zapowiedział nową komedią, która światło dzienne ujrzy jeszcze w pierwszej połowie lutego. Teraz mogliśmy zobaczyć pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji.

Już wkrótce na Canal+ online i Canal+ Premium będziemy mogli obejrzeć nowy serial komediowy "Kiedy Ślub?". Jak wyjaśnia platforma, jest to produkcja od 30-latków dla 30-latków. Jeżeli nie wiesz, co odpowiedzieć rodzicom, którzy non stop dopytują "Kiedy Ślub?", to warto zarezerwować sobie czas na początek przyszłego miesiąca, gdyż 9 lutego wspomniany serial ujrzy światło dzienne.

"Kiedy Ślub?" - Canal+ udostępnia zwiastun

Canal+ udostępnił zwiastun nadchodzącego serialu. "Kiedy Ślub?" opowiada historię relacji Wandy i Tośka, którzy po 13 latach związku postanawiają się rozstać i spróbować czegoś nowego. Jak zapowiada platforma, serial porusza problemy współczesnych, nie do końca ogarniętych życiowo millenialsów i jest to "pozytywny przewodnik po życiu dla „początkujących dorosłych”: jak rozstać się dobrze? Skąd czerpać odwagę, by skupić się na swoim szczęściu, niezależnie od tego co mówią nam rodzice? I co odpowiedzieć na niewygodne pytanie – KIEDY ŚLUB? "

Gdy otrzymałam scenariusz, byłam umówiona już na rozpoczęcie innego projektu. Im dalej czytałam, tym bardziej miałam nadzieję, że będzie to niedobre i nie będę musiała brać w tym udziału. I było coraz gorzej, to znaczy – coraz lepiej. Z każdą kolejną stroną wiedziałam, że jest to absolutnie wyjątkowy serial i zrobię wszystko, żeby w tym zagrać. Na takie scenariusze się czeka

- powiedziała Maria Dębska, grająca rolę Wandy.

W głównych bohaterów 8-odcinkowego serialu KIEDY ŚLUB? wcielają się Maria Dębska (POWRÓT, „Bo we mnie jest seks”) i Eryk Kulm jr („Filip”, „Teściowie 2”). W pozostałych rolach zobaczymy Macieja Musiała (KLANGOR, „Chłopi”), Magdalenę Popławską („Atak paniki”), Maszę Wągrocką (PLANETA SINGLI. OSIEM HISTORII), Kamila Szeptyckiego („Czarna owca”), Magdalenę Żak („Cicha noc”), Izę Kunę („Teściowie”), Katarzynę Domalewską („Sexify”), Matyldę Damięcką („Apokawixa”), Seta Sjöstranda („Guns Akimbo”), Wojciecha Zielińskiego (FURIOZA), Kamilę Urzędowską („Chłopi”), Tomasza Mechowickiego („Na sygnale”) i Szymona Majchrzaka (KRUK).

Reżyserami serialu są Piotr Domalewski („Cicha noc”, „Hiacynt”, „Jak najdalej stąd”, „Sexify”) i Łukasz Ostalski („Bracia”, „Gry rodzinne”, „O mnie się nie martw”, „Krucjata”). Scenariusz stworzył duet Katarzyna Wiśniowska („Tajemnica zawodowa”, „Cichosza”) i Marek Baranowski (ALGORYTM MIŁOŚCI, „Noc w przedszkolu”). Za zdjęcia odpowiedzialny jest Jakub Stolecki („Morderczynie”), za kostiumy Kalina Lach („Wszystkie nasze strachy”), za charakteryzację Kinga Krulikowska („Lipowo. Zmowa milczenia”), a za muzykę Marcin Macuk (EMIGRACJA XD, WYRWA). Producentkami ze strony CANAL+ są Beata Ryczkowska i Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak, a producentem wykonawczym Akson Studio – Michał Kwieciński („Teściowie”, „To musi być miłość”, „Atak paniki”, czy seriale „Sexify”, „Gry rodzinne”, „Szadź”).

