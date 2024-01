Nowe gry w Xbox Game Pass. Na liście hit i wyczekiwana produkcja

Microsoft ujawnił listę gier, które trafią do Xbox Game Pass w styczniu i na początku lutego. Na liście nie brakuje dobrych produkcji, ale jest też jeden duży hit.

Usługa Xbox Game Pass, jak co miesiąc, wzbogacona zostanie w najbliższych dniach o kilka nowych gier. Lista zawiera kilka tytułów. Znajduje się na niej zarówno duży hit, kilka klasyków, jak i jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji.

Nowe gry w Xbox Game Pass

W sumie w najbliższych dniach do Xbox Game Pass zostanie dodanych 8 nowych gier, z czego jedna już jest dostępna dla graczy. Pełna lista prezentuje się następująco:

Those Who Remain (chmura, konsole i PC) – już dostępne

Turnip Boy Robs a Bank (chmura, konsole i PC) – 18 stycznia

F1 23 (konsole PC) EA Play – 18 stycznia

Palworld (chmura, konsole i PC) – 19 stycznia

Go Mecha Ball (chmura, konsole i PC) – 25 stycznia

Brotato (chmura, konsole i PC) – 30 stycznia

Persona 3 Reload (chmura, konsole i PC) – 2 lutego

Anuchard (chmura, konsole i PC) – 6 lutego

Niekwestionowanym hitem na tej liście jest F1 23, czyli najnowsza, w pełni licencjonowana odsłona najbardziej prestiżowej serii wyścigowej na świecie. Do tego dochodzą tak świetne tytuły, jak Brotato czy Persona 3 Reload.

Graczy powinna też ucieszyć obecność Palworld. Jeśli o tej grze nie słyszeliście, to jest to jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów w pierwszym kwartale roku, a tak przynajmniej wskazuje jej obecność na listach życzeń na Steamie. To połączenie Pokemonów ze Stardew Valley, bowiem gracze będą z jednej strony prowadzić farmę, a z drugiej łapać stworki. Co ciekawe, te mogą zostać zaprzęgnięte do pracy na farmie.

