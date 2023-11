Postać w grze przemówi Twoim głosem

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować rynek gier. Jeden z pomysłów Electronic Arts pozwoli postaciom w grze przemówić głosem gracza.

Firma Electronic Arts ma ciekawy patent, który w teorii ma pozwalać na pełne udźwiękowienie postaci w grze za pomocą głosu samego gracza. Będzie to możliwe, co chyba nie jest żadnym zaskoczeniem, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Postaci w grze z głosem gracza

Taka technologia będzie wymagała ogromnych ilości danych wejściowych, czyli próbek głosu oraz tekstu. Algorytm najpierw będziemy musieli nakarmić plikami z własnym głosem, aby ten następnie był w stanie odwzorować to w grze.

Już dzisiaj jest to technologia wykorzystywana w wielu prześmiewczych przeróbkach, od których wręcz roi się w internecie. W nich znane osoby lub postacie z gier często śpiewają znane piosenki. Czasami brzmi to lepiej, a czasami gorzej, ale generalnie działa.

Mam jednak wątpliwości, czy w grach sprawdzi się to wystarczająco dobrze. W nich chodzi przecież o pewnego rodzaju immersję, wczucie się w inną postać i nasz własny głos mógłby być tutaj przeszkodą. Poza tym nie wierzę, że technologia jest na tyle dobra, aby stworzyć próbki z głosem gracza, które byłyby tak dobre, jak głos Geralta w Wiedźminie 3 czy Kratosa w God of War. Tu jednak potrzeba pewnych umiejętności.

Niemniej jest to ciekawe rozwiązanie, które w określonych warunkach może mieć zastosowanie. Zastanawiam się, kiedy rzeczywiście może trafić do jakiejś gry, ale podejrzewam, że nie nastąpi to szybko.

Zobacz: Większość zespołu CD Projekt RED pracuje już nad nową grą

Zobacz: Rzucił palenie. Tak bardzo chce zagrać w nową grę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Tom's Hardware