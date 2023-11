Rzucił palenie. Tak bardzo chce zagrać w nową grę

Jeden z graczy pochwalił się ciekawą historią. Mężczyzna przyznał, że tak bardzo chciał zagrać w nową grę, że specjalnie rzucił palenie.

Bycie graczem to twardy orzech do zgryzienia. Nie tylko trzeba dysponować odpowiednim budżetem, aby móc cieszyć się swoim hobby, ale często wiąże się ono też z licznymi rozczarowaniami, a do tego wymaga masy cierpliwości. Fani serii Grand Theft Auto już 10 lat czekają na nową odsłonę. Jeden z nich nie zamierzał tego przegapić.

Rzucił palenie dzięki GTA 6

Użytkownik Reddita o pseudonimie u/RoeJoganLife pochwalił się, że dzięki GTA 6 rzuca palenie. Mężczyzna przyznał, że palił bardzo dużo i z tego powodu coraz gorzej się czuł. Często kaszlał, ale nie był w stanie zerwać z nałogiem. Dopiero doniesienia o zbliżającej się premierze gry Rockstar skłoniły go do rzucenia palenia.

Jestem tak podekscytowany na myśl o GTA 6, że myśl o spędzeniu premiery gry w szpitalu na mocnych lekach skłoniła mnie do rzucenia palenia. Nie mam zamiaru tego przegapić i chcę być w możliwie najlepszy zdrowiu. Dzisiaj miła 10. dzień odkąd rzuciłem. Dzięki Rockstar!

- napisał gracz na Reddicie.

Jeśli plotki są prawdziwe, to o GTA 6 wiemy już całkiem sporo. Głównymi bohaterami ma być rodzeństwo (brat i siostra), którzy będą szukali zemsty za wydarzenia z ich dzieciństwa. Gra ma charakteryzować się bardzo realistyczną fizyką, wysokiej jakości grafiką oraz zaawansowaną sztuczną inteligencją. Pierwszy trailer zobaczymy na początku grudnia, prawdopodobnie na The Game Awards 2023.

