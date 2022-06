GTA 6. Wyciekła fabuła gry. Ma kręcić się wokół rodzeństwa

Rockstar Games potwierdziło, że pracuje nad GTA 6. O grze wciąż nie wiemy wiele, ale najnowszy przeciek zdradza prawdopodobną fabułę.

Trwają prace nad GTA 6. Informacja ta została potwierdzona przez samo Rockstar Games. Pomimo tego o grze nie wiemy praktycznie nic i możemy jedynie polegać na plotkach i przeciekach. Najnowsze zdradzają prawdopodobną fabułę, która zapowiada się całkiem ciekawie.

Fabuła GTA 6

Informacje pochodzą od użytkownika o pseudonimie Matheusvictorbr. Jest to Brazylijczyk, który ma na swoim koncie kilka przecieków na temat serii Grand Theft Auto. Jego zdaniem część fabuły, a konkretnie sam początek historii, będzie rozgrywać się właśnie w Brazylii, a przynajmniej w miejscu stylizowanym na państwo w Ameryce Południowej. Oprócz tego zobaczymy też lokacje na wzór Kuby, Kolumbii oraz Miami w USA.

Jeśli chodzi o fabułę, to ta podobno ma się kręcić wokół bliźniaków — brata i siostry. W młodym wieku mają oni stracić rodziców, zabitych przez organizację kryminalną. Z tego powodu zostają rozdzieleni i wychowują się osobno. Mężczyzna ma być w przyszłości agentem DEA, a kobieta członkinią gangu, która pnie się w strukturach organizacji, aby zemścić się za śmierć rodziców. Łatwo domyślić się, w jaki sposób skrzyżują się ich losy.

Pamiętajcie jednak, że to tylko i wyłącznie plotki. Nie mamy żadnej pewności co do ich wiarygodności, więc podchodźcie do nich z dużym dystansem.

