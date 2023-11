Większość zespołu CD Projekt RED pracuje już nad nową grą

CD Projekt RED poinformował, że pełną parą ruszyły prace nad kolejną grą z serii Wiedźmin. Produkcją zajmuje się już większość zespołu firmy

CD Projekt RED pochwalił się, że dodatek Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sprzedał się na całym świecie w liczbie 4,3 mln egzemplarzy. To bardzo dobry wynik, chociaż jednocześnie trzeba zauważyć, że na rozszerzenie do tej pory zdecydowało się tylko niecałe 20 proc. posiadaczy podstawki, więc jest jeszcze duże pole do poprawy.

Jednocześnie polska firma ujawniła, że pełną parą ruszyły prace nad nową grą.

Wiedźmin 4

Tą nową grą jest Wiedźmin 4. To oczywiście umowna nazwa, bo sami twórcy mówią o zupełnie nowej trylogii, więc nie mamy pewności, czy w ogóle zobaczymy w niej Geralta, Ciri oraz Yennefer. Nie wiemy też, czy będzie to kontynuacja wcześniejszych przygód. Jednak taka nazwa utarła się wśród graczy.

Prace nad nowym Wiedźminem ruszyły już w marcu 2022 roku, ale po wydaniu Phantom Liberty w końcu większość zespołu CD Projekt RED mogła zająć się grą. Można powiedzieć, że dopiero teraz prace ruszyły pełną parą.

Nie zmienia to faktu, że na Wiedźmina 4 prawdopodobnie poczekamy jeszcze kilka lat. Ma to być ogromna produkcja i studio na pewno nie będzie chciało powtórzyć wpadki z premierą Cyberpunk 2077. Warto przypomnieć, że produkcja powstanie na silniku Unreal Engine 5.

