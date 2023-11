Tegoroczne The Game Awards z dużymi zmianami

W grudniu odbędzie się wydarzenie z serii The Game Awards, które uznawane jest za Oskary w świecie gier. W tym roku impreza przejdzie kilka zmian.

Już za kilka dni wręczone zostaną prawdopodobnie najważniejsze nagrody w świecie gier. Nie bez powodu The Game Awards określa się mianem gamingowych Oskarów. Impreza zaplanowana jest na 7 grudnia i w tym roku przejdzie kilka istotnych zmian.

Zmiany na The Game Awards

Jednym z charakterystycznych elementów The Game Awards niemal od zawsze są "światowe premiery". Slogan "world premiere", gdy prezentowana była jakaś nowa gra, jednoznacznie kojarzy się właśnie z tą imprezą. Niestety, w tym roku już tego nie zobaczymy.

Geoff Keighley poinformował, że częściowo rezygnują z tego formatu, ponieważ mógł być do pewnego stopnia mylący. Nie oznacza to, że nie zobaczymy nowych zapowiedzi czy świeżutkich trailerów gier, które wcześniej nie były nigdzie prezentowane. To nadal pozostaje, po prostu rzadziej pojawi się określenie "world premiere".

Poza tym Geoff Keighley zapowiedział, że znacząco zostanie poprawiona ochrona na tegorocznej odsłonie The Game Awards. W zeszłym roku, a także na Gamescom Opening Night, doszło do wtargnięcia osób postronnych na scenę i to nie ma się już więcej powtórzyć.

Nie chcemy rozmawiać o tych sprawach zbyt publicznie, tylko dlatego, że chodzi o bezpieczeństwo. Zdecydowanie mamy plany i staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo mnie, ale także wszystkim oglądającym program, publiczności, osobom biorącym udział w programie i wszystkim. Z pewnością jest to coś, o czym myślimy.

- powiedział Geoff Keighley.

