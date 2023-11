Xbox Game Pass na PlayStation. Tego chce Microsoft

Microsoft marzy, aby usługa Xbox Game Pass była dostępna na jak największej liczbie urządzeń, w tym także PlayStation oraz konsolach Nintendo.

Microsoft od dawna marzy o tym, aby usługa Xbox Game Pass była dostępna na jak największej liczbie urządzeń. Firma z Redmond chciałby, aby mogli z niej korzystać także posiadacze konkurencyjnych urządzeń, np. PlayStation oraz Nintendo.

Xbox Game Pass na PlayStation?

Do tematu wrócił ostatnio Tim Stuart, który w Xbox pełni rolę dyrektora finansowego. Przedstawił on plan Microsoftu w trakcie konferencji Well Fargo TMT Summit. Ten polega na udostępnieniu gier first-party oraz usług subskrypcyjnych na wszystkich urządzeniach, które są w stanie uruchamiać gry.

Tim Stuart wspomniał między innymi o urządzeniach mobilnych, telewizorach, a także konkurencyjnych konsolach ze stajni Nintendo oraz PlayStation. To oczywiście piękna wizja, ale chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że na ten moment jest kompletnie nierealistyczna. Ani Sony, ani Nintendo nie zgodzą się na udostępnienie Xbox Game Pass na ich sprzętach.

Zobacz: Postać w grze przemówi Twoim głosem

Zobacz: Większość zespołu CD Projekt RED pracuje już nad nową grą

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Arto Tahvanainen / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechSpot