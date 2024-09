Polsat Box podnosi poprzeczkę: Pakiet XL dla fanów sportu i rozrywki

Polsat Box wprowadził do swojej oferty telewizyjnej nowy, jeszcze bogatszy pakiet XL. Ma on trafić w gusta nawet najbardziej wymagających widzów, dając dostęp do 145 kanałów, w tym sportowych i filmowych.

Pakiet XL w Polsat Box to połączenie bogatej oferty pakietu L z emocjonującymi transmisjami sportowymi Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports. Dzięki temu zyskujemy w sumie dostęp do aż 145 kanałów telewizyjnych, w tym między innymi meczów Ligi Europy UEFA, Ligi Konferencji UEFA, Ligi Narodów UEFA, LaLiga, Serie A, Ligue 1 i wielu innych. Kibice sportowi powinni być zadowoleni.

Cena i promocje

Standardowa cena pakietu XL wynosi 100 zł miesięcznie. Klienci Plusa lub Polsat Box mogą skorzystać z obniżonej ceny, wynoszącej 91 zł miesięcznie. Dodatkowo, nowi abonenci tego pakietu, z którego można skorzystać w ramach telewizji satelitarnej lub telewizji kablowej IPTV, mogą liczyć również na takie bonusy, jak:

3 miesiące abonamentu za 0 zł,

kanały Cinemax i Cinemax 2 w promocji na 24 miesiące.

Polsat Box umożliwia również wzbogacenie oferty o dodatki. Do pakietu XL można dobrać różnorodne pakiety premium, takie choćby, jak Stream+ (Disney+, HBO + Max) za 25 zł miesięcznie, Disney+ za 15 zł miesięcznie, a także HBO + Max, FilmBox, Pakiet Rozrywka (dla dorosłych) czy Pakiet VOD za – każdy za 10 zł miesięcznie. Można również rozszerzyć usługę nPVR do opcji Max za 15 zł miesięcznie. W zamian otrzymamy możliwość zrobienia do 1500 godzin nagrań, przechowywanych przez 120 dni.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl, Polsat Box

Źródło tekstu: Polsat Box, satkurier.pl