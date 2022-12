Polsat Box i Polsat Box Go wprowadzają cztery nowe kanały 4K

W Polsat Box oraz w serwisie Polsat Box Go pojawiły się kolejne nowości – cztery nowe kanały w jakości 4K: Love Nature 4K, MyZen TV 4K, Museum TV 4K i Travelxp 4K.

W Polsat Box stacje są dostępne dla użytkowników dekoderów 4K od najniższych pakietów (S/Wygodnego), w każdej z trzech technologii: satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej OTT z dekoderem, a w Polsat Box Go w ramach pakietu Polsat Box Go Premium.

Do oferty Polsat Box i Polsat Box Go dołączyły:

Love Nature 4K (pozycje: 630, 840 – DTH/IPTV/OTT) – stacja, która przybliża widzom piękno natury i oferuje wyjątkowe treści z całego świata. Pozwala lepiej zrozumieć niezwykłą planetę Ziemię.

MyZen TV 4K (pozycje: 721, 846 – DTH/IPTV/OTT) – kanał lifestylowy oferujący coaching, inspirujące magazyny oraz rozrywkę. Różnorodne treści dostarczają wielu praktycznych wskazówek dotyczących stylu życia, dobrego samopoczucia, zdrowia, domu i ogrodu, gotowania i podróży.

Museum TV 4K (pozycje: 722, 847 – DTH/IPTV/OTT) – pierwszy kanał poświęcony sztuce , który prezentuje sztuki piękne (klasyczne, nowoczesne, współczesne), a także sztukę uliczną, komiksy, sztukę cyfrową i wideo, fotografię, architekturę, projektowanie oraz rozrywkę opartą na faktach. Treści przekazywane są w sposób przystępny i interesujący.

Travelxp 4K (pozycje: 631, 841 – DTH/IPTV/OTT) – oferuje ponad 1000 godzin programów premium o tematyce podróżniczej i lifestylowej, w tym produkcje oryginalne z ponad 60 krajów. Pozwala odkrywać kulturę, historię, sztukę kulinarną i styl życia miejsc z różnych zakątków świata. Treści dostępne są w języku polskim.

Polsat Box zapewnia łącznie osiem kanałów 4K. Poza wspomnianymi nowościami abonenci wszystkich trzech technologii mają dostęp do Eleven Sports 1 4K i InUltra, a użytkownicy telewizji satelitarnej dodatkowo do dwóch stacji niekodowanych – Fashion TV UHD i NASA TV UHD.

Kanały można odbierać za pośrednictwem dekoderów Polsat Box 4K i Polsat Box 4K Lite dostępnych w ofertach telewizji satelitarnej/IPTV i internetowej OTT z dekoderem już od 49 zł.

W Polsat Box Go nowe stacje można oglądać na platformach Android TV 4K, Samsung Tizen 4K, Apple TV 4K i urządzeniach mobilnych iOS wspierających rozdzielczość 4K. Użytkownicy serwisu mają dodatkowo dostęp do Eleven Sports 1 4K, który znajduje się w pakiecie Polsat Box Go Sport.

