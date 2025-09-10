Nowa oferta Polsat Box Go. Trzy pakiety i sport na żywo
Polsat Box Go wystartował z nową ofertą, w której trzy pakiety dają dostęp do kanałów TV, filmów, seriali i sportu. Wszystko online, bez dekodera i zobowiązań.
Trzy pakiety, jasne zasady
Nowa oferta Polsat Box Go to trzy pakiety: Polsat Lovers, Premium i Premium Sport. Każdy kolejny rozszerza poprzedni o dodatkowe kanały i treści. Dzięki temu użytkownicy mogą dopasować usługę do własnych potrzeb i płacić tylko za to, co faktycznie chcą oglądać.
Z Polsat Box Go można korzystać bez dekodera i bez długich umów. Treści dostępne są na smartfonach, telewizorach, tabletach i komputerach. Na jednym koncie można stworzyć nawet 5 indywidualnych profili i oglądać na 3 urządzeniach jednocześnie.
Polsat Lovers – dla fanów klasyki
Pierwszy pakiet, Polsat Lovers, kosztuje 20 zł za 30 dni. To wybór dla osób, które chcą mieć dostęp do najpopularniejszych stacji. W ofercie znalazło się 70 kanałów, w tym Polsat, TVN, TVP1, TVP2, Puls i kanały sportowe Polsatu. Użytkownicy otrzymują też programy i seriale Polsatu bez reklam. Wszystko to można oglądać na trzech urządzeniach jednocześnie i utworzyć 5 profili w ramach konta.
Premium – więcej kanałów i treści na życzenie
Kolejny poziom to Premium, dostępny w cenie 30 zł za 30 dni. Oferuje aż 160 kanałów, czyli wszystko z pakietu Polsat Lovers oraz dodatkowe stacje filmowe, serialowe, sportowe, dziecięce i informacyjne. Wśród nich są między innymi BBC, Discovery, AXN, Disney czy FX.
W pakiecie znalazły się również premiery serialowe wcześniej niż w TV oraz rozbudowana biblioteka filmów i bajek. Można oglądać na 3 urządzeniach jednocześnie i tworzyć 5 profili w ramach konta.
Premium Sport – pełnia emocji na żywo
Najbardziej rozbudowany pakiet to Premium Sport w cenie 50 zł za 30 dni. Obejmuje on wszystko, co w dwóch wcześniejszych planach, a dodatkowo 24 kanały sportowe. Wśród nich: Polsat Sport Premium, Eleven Sports, Eurosport czy Polsat Sport Extra.
To także transmisje największych wydarzeń, takich jak Liga Europy i Liga Konferencji UEFA, PlusLiga, Liga Mistrzów CEV, Formula 1, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Wimbledon, ATP Tour, UFC, PGE Ekstraliga, NFL i wiele więcej. To również można oglądać na 3 urządzeniach jednocześnie, a w ramach konta stworzyć do 5 profili.
Streaming w jednym miejscu
Polsat Box Go planuje też rozszerzenie oferty. Wkrótce będzie można dokupić dostęp do serwisów streamingowych, takich jak Disney+ czy SkyShowtime, na atrakcyjnych warunkach. Dzięki temu platforma ma się stać jeszcze bardziej uniwersalnym miejscem do oglądania wszystkiego, od filmów i seriali, po sport i programy rozrywkowe.