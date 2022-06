Play wypożycza wybrane filmy po 2 złote

Play przygotował promocję dla miłośników dobrego kina. 25 filmów w Wypożyczalni Play Now ma teraz cenę obniżoną do 2 zł. Z oferty można skorzystać tylko do końca weekendu.

Tylko do niedzieli, 19 czerwca 2022 roku, wybrane w Wypożyczalni Play Now. są dostępne za 2 zł. Wśród przecenionych propozycji znajdziemy między innymi takie tytuły, jak „Killerman”, „90 minut do śmierci”, „Wołyń” czy „10 rzeczy do zrobienia zanim zerwiemy”. Kilka z tych filmów fioletowy operator poleca szczególnie.

Zobacz: Play tłumaczy swoją aplikację na angielski i ukraiński

Zobacz: Trochę szok. Play liderem szybkości

Szpica

Szef agencji ochronnej SZPICA weźmie udział w akcji ratunkowej swojej klienta i jego córki przed najgroźniejszymi przestępcami na świecie. W roli głównej Jackie Chan.

Jak pies z kotem

Prawdziwa historia obrazu słodko-gorzkiej relacji dwóch braci, którzy przez lata toczyli między sobą nieustane potyczki. Jednak pomimo różnic i wielu nieporozumień mogą na siebie liczyć. Kiedy jeden z nich zachoruje, drugi postanawia wspierać brata w trudnych momentach. W filmie Janusza Kondriatuka w rolach głównych wystąpili Robert Więckiewicz oraz Olgierd Łukaszewicz.

Spragnieni życia

Historia bliskiej relacji sparaliżowanego bogacza z byłym kryminalistą. Mężczyzna po zwolnieniu warunkowym z więzienia zostaje opiekunem miliardera. W obsadzie zobaczymy Bryan Cranston oraz Nicole Kidman.

Richard mówi do widzenia

Życie nie rozpieszcza Richarda, który cierpliwie przeżywa dzień po dniu jako prozaiczny profesor na jednym z collegów. Kiedy jednak dowiaduje się o nieuleczalnej chorobie, postanawia zmienić diametralnie swoje życie – przyszła pora na realizacje ukrytych pragnień oraz łamania zakazów. W roli głównej Johnny Depp.

Wszystkie filmy objęte promocją znajdziecie w specjalnej sekcji dostępnej na urządzeniu TV BOX, w aplikacji oraz na stronie playnow.pl.

Zobacz: Powstanie sequel Gry o Tron. Będzie kręcić się wokół tej postaci

Zobacz: Polsat Box Go zaprasza na seans. Są nowe filmy w ofercie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Play

Źródło tekstu: Play