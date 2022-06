Play tłumaczy swoją aplikację na angielski i ukraiński

Play postanowił przetłumaczyć swoją aplikację na język angielski oraz język ukraiński. Pierwsze tego efekty są widoczne w najnowszej wersji Play24.

Nasza aplikacja Play24 jest świetnie ocenianym przez użytkowników niezbędnikiem, jeśli chodzi o zarządzanie swoim kontem i usługami Play.

– chwali się Play na blogu

Po aktualizacji fioletowa aplikacja wita użytkowników nowym ekranem powitalnym, który zachęca do dostosowania jej języka. Do polskiego dołączył angielski oraz ukraiński. Język aplikacji Play24 jest zależny od ustawienia języka systemowego w urządzeniu. Wygląda to następująco – jeśli masz ustawiony jako systemowy język:

polski = aplikacja w języku polskim,

angielski = aplikacja w języku angielskim,

ukraiński = aplikacja w języku ukraińskim,

inny niż polski, angielski lub ukraiński = aplikacja w języku angielskim.

Play przy okazji informuje, że tłumaczenie aplikacji Play24 nie zostało zakończone, więc wciąż można w niej znaleźć nieprzetłumaczone fragmenty. To z czasem ma się zmieniać.

Zobacz: Orange, Play, Plus czy T-Mobile? Znamy nowe wyniki szybkości w maju 2022

Zobacz: Play zadowolony z rozbudowy sieci. Nowe miejscowości w zasięgu LTE

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis, Play

Źródło tekstu: Play