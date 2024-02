Oppenheimer powraca. Będzie można go obejrzeć w SkyShowtime

Jeden z największych kinowych hitów zeszłego roku powróci. Najpierw zobaczymy go w Cinema City, a później na platformie SkyShowtime.

Niedawno pisaliśmy o nowym repertuarze Cinema City, w którym znalazł się Oppenheimer, film Christophera Nolana nominowany w wielu kategoriach Oscarów. Okazuje się, że Cillian Murphy wcielający się w główną rolę ukaże się nie tylko w kinach, lecz również na platformie streamingowej SkyShowtime.

Oppenheimer w SkyShowtime

Oppenheimer to biografia J. Roberta Oppenheimera, amerykańskiego fizyka odpowiedzialnego za stworzenie bomby atomowej, który w czasie II Wojny Światowej pracował jako dyrektor programu rozwoju broni jądrowej "Manhattan". Amerykańsko-brytyjski film zadebiutował 21 lipca 2023 roku i od razu podbił serca widzów oraz krytyków, zdobywając w tym roku 13 nominacji do Oscarów oraz 13 nominacji do Nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA).

Tytułową rolę J. Roberta Oppenheimera zagrał nominowany do Oscara Cillian Murphy, a Emily Blunt wcieliła się w jego żonę – biolożkę i botaniczkę, Katherine „Kitty” Oppenheimer. Już 21 marca film będzie dostępny w SkyShowtime.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne