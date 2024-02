To ona ma stworzyć nowego Harry'ego Pottera

Warner Bros. pracuje nad serialem, który na nowo opowie historię Harry'ego Potter i Voldemorta. Wytwórnia szuka scenarzysty i faworytem jest jedna osoba, która ma na swoim koncie niezwykle udaną produkcję.

Nie wszystkim fanom podobają się plany Warner Bros., polegające na nakręceniu na nowo Harry'ego Pottera. Tym razem nie mają to być filmy, a serial, który w każdym sezonie będzie opowiadał historię z jednej książki

Aktualnie trwają poszukiwania scenarzysty i faworytem, według doniesień mediów, jest Francesca Gardiner, odpowiedzialna wcześniej między innymi za Sukcesję.

Scenarzystka nowego Harry'ego Pottera

Co ważne, Warner Bros. nie dokonał jeszcze wyboru. Już kilka tygodni temu mówiło się o kandydaturze czterech osób. To Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran oraz Michael Lesslie. Jednak to Francesca Gardiner ma być na ten moment główną faworytką, a ostateczna decyzja ma zapaść wkrótce.

Gardiner to niezwykle utalentowana i doświadczona w branży osoba. Nie tylko pracowała przy Sukcesji, która uznawana jest za jeden z najlepszych seriali ostatnich lat. Na swoim koncie ma również The Man in the High Castle dla Amazona, a także Obsesję Eve oraz Mroczne Materie dla HBO.

Każdy z kandydatów miał przedstawić swoją wizję na nowy serial w świecie czarodziejów. Warner Bros. podobno nie wyklucza też zaangażowania kilku twórców jednocześnie. Nad serialem pieczę ma sprawować J.K. Rowling. Za serial ma odpowiadać studio Brontë Film and TV. Do produkcji zaproszeni zostali również Ruth Kenley-Letts i David Heyman, którzy wyprodukowali filmy z serii Harry Potter.

Zobacz: Hit z Tomem Cruisem powraca na ekrany. Start 9 lutego

Zobacz: Disney zabrania współdzielenia kont. Jest nowy regulamin

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Warner Bros.

Źródło tekstu: Deadline