Sukces polskiego rządu. Polacy znają ważny numer

Nasz rząd może świętować. W styczniu 2024 padł ważny rekord. Polacy zgłosili wyjątkowo dużo szkodliwych SMS-ów.

Sukces polskiego rządu i nasze bezpieczeństwo

CERT Polska poinformował, że Polacy zgłosili w styczniu aż 100 tysięcy SMS-ów od oszustów. Wiadomość pojawiła się na Twitterze razem z przypomnieniem, jak prawidłowo przesyłać podejrzane wiadomości na numer 8080.

💣Styczeń i od razu rekord! Popularność numeru 8080 może podnieść bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni dla każdego z nas, ale warto żebyście pamiętali o przesyłaniu nam SMS-ów prawidłowo:

❌nie wysyłajcie skrinów wiadomości

✅korzystajcie z funkcji przekaż/kopiuj

Podajcie dalej! pic.twitter.com/JAFIhmNeTf — CERT Polska (@CERT_Polska) February 2, 2024

Nie oznacza to, że w styczniu Polaków nękało wyjątkowo dużo SMS-ów od oszustów. To raczej sukces naszego Ministerstwa Cyfryzacji w popularyzowaniu numeru 8080, na który każdy może przesłać treść SMS-a, który uważa za podejrzany. To wszelkie wiadomości poganiające do wysłania zapłaty za paczkę, podania danych na szemranej stronie banku albo do opłacenia nieistniejącej faktury za zakupy internetowe.

Po przesłaniu na numer 8080 wiadomości trafią w ręce specjalistów z dziedziny cyberbezpieczeństwa CERT Polska, którzy je przeanalizują, przygotują ostrzeżenie i dołożą wszelkich starań, byśmy już nie byli nękani przez oszustów.

Numer 8080 powinien znajdować się w książce telefonicznej każdego Polaka, więc warto przekazać informację o nim rodzinie i znajomym. Wiadomości zaś należy przesyłać, korzystając z możliwości skopiowania ich lub „prześlij dalej” w aplikacji do obsługi SMS-ów. Nie należy przesyłać zrzutów ekranu – tylko tekst. Po wysłaniu wiadomości na numer 8080 otrzymasz potwierdzenie.

Źródło zdjęć: NASK

Źródło tekstu: CERT Polska