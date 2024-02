GeForce NOW świętuje 4. rocznicę. Dodadzą 27 nowych gier w lutym

NVIDIA świętuje czwarte urodziny swojej usługi GeForce NOW. Przez lata oferta subskrypcji była sukcesywnie poszerzana i aktualnie można za jej pośrednictwem strumieniować setki gier.

W tym roku NVIDIA obchodzi czwartą rocznicę uruchomienia usługi GeForce NOW, która umożliwia graczom strumieniowanie wielu gier komputerowych na praktycznie każdym urządzeniu. Już teraz chmura pozwala osiągnąć wysoką wydajność i korzystać z technik RTX w największych tytułach.

GeForce NOW. Aż 27 nowych gier na czwartą rocznicę

Przedstawiono pełną listę gier, które dołączą do usługi GeForce NOW w lutym. W chmurze pojawi się aż 27 tytułów, a 5 z nich już w tym tygodniu. Będą to kolejne hity od studia Blizzard Entertainment, takie jak Diablo IV i Overwatch 2. Prawie połowa nowych tytułów będzie dostępna w chmurze już od dnia swojej premiery, w tym Skull and Bones, The Inquisitor, Nightingale, Myth of Empires i więcej.

Dodatkowo potwierdzono, że 14 gier od wydawcy Spike Chunsoft pozostanie w usłudze GeForce NOW i będzie wciąż dostępnych do strumieniowania w każdej chwili.

Oto lista gier, które pojawią się w usłudze GeForce NOW w tym tygodniu:

Bang-On Balls: Chronicles (Steam)

Diablo IV (Steam)

Overwatch 2 (Steam)

RAGE (Steam)

RAGE 2 (Steam, Epic Games Store, Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

A tak prezentuje się pełna lista tytułów, które dołączą do chmury w lutym:

Stormgate (wersja demonstracyjna dostępna od 5 do 12 lutego w Steam)

The Inquisitor (od 8 lutego w Steam)

Banishers: Ghosts of New Eden (od 13 lutego w Steam)

Solium Infernum (od 14 lutego w Steam)

Skull and Bones (od 16 lutego w Ubisoft)

The Thaumaturge (od 20 lutego w Steam)

Myth of Empires (od 21 lutego w Steam)

Terminator: Dark Fate - Defiance (od 21 lutego w Steam)

Nightingale (od 22 lutego w Steam)

Garden Life: A Cozy Simulator (od 22 lutego w Steam)

Pacific Drive (od 22 lutego w Steam)

STAR WARS: Dark Forces Remaster (od 28 lutego w Steam)

Welcome to ParadiZe (od 29 lutego w Steam)

Aragami 2 (Xbox, Microsoft Store)

dotAGE (Steam)

Fort Solis (Steam)

Katamari Damacy REROLL (Steam)

Klonoa Phantasy Reverie Series (Steam)

PAC-MAN MUSEUM+ (Steam)

PAC-MAN WORLD Re-PAC (Steam)

Tales of Arise (Steam)

Tram Simulator Urban Transit (Steam)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (Steam)

