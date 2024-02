PlayStation Plus na luty. Znamy nową ofertę

Sony odkrywa karty i zdradza, jakie gry już wkrótce będzie można pobrać w ramach subskrypcji PlayStation Plus.

Już 6 lutego będzie można pobrać nowe gry w ramach usługi PlayStation Plus. Sony Interactive Entertainment zdradziło właśnie, na jakie tytuły w tym miesiącu gracze będą mogli liczyć. Trzeba pamiętać, że nowe gry można pobrać do 4 marca.

Foamstars

Foamstars to dynamiczna strzelanka, w której gracze zmierzą się ze sobą w 4-osobowych drużynach. Mogą błyskawicznie przemieszczać się po arenie, dzięki śliskim powierzchniom, lub wykorzystywać je do obrony przed atakami przeciwników. Gra będzie dostępna w PlayStation Plus w dniu premiery.

Rollerdrome

Rollerdrome to połączenie strzelanki trzeciosobowej oraz symulatora jazdy na rolkach, w którym gracze wcielą się w zawodników brutalnej dyscypliny i zmierzą na arenie ze swoimi przeciwnikami. Wygrają Ci, którzy najlepiej opanują dynamiczne starcia i efektowne akrobacje.

Steelrising

Steelrising to gra RPG, której akcja rozgrywa się w alternatywnej wersji Paryża, gdzie rewolucja francuska została stłumiona przez armię robotów. Gracze wcielają się w Aegisa’a, tajemniczą maszynę, która będzie eksplorować ulice, dachy, dzielnice i pałace oraz pomagać najważniejszym postaciom rewolucji.

Fall Guys Icons Pack

Icons Pack, wprowadza do Fall Guys kultowe postacie PlayStation. Posiadacze PlayStation Plus otrzymają m.in. kostiumy Aloy, Ratcheta oraz Clanka, a także wiele dodatków, z których będą mogli skorzystać w trakcie rozgrywki.

Wersja próbna Marvel’s Spider-Man 2

Dodatkowo z okazji sezonu walentynkowego PlayStation przygotowało niespodziankę dla członków PlayStation Plus Premium. Otrzymają oni dostęp do gry Marel's Spider-Man 2 w ramach 2-godzinnej, ograniczonej czasowo wersji demonstracyjnej. Trofea i zapisane postępy z okresu próbnego zostaną zachowane, jeśli gracz zdecyduje się na zakup pełnej wersji gry.

Więcej szczegółów na temat oferty znajduje się na blogu PlayStation.

Zobacz: Disney zabrania współdzielenia kont. Jest nowy regulamin

Zobacz: Zainstalowałeś taką wersję Palworld? Natychmiast ją usuń

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe