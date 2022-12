Netflix chce pomóc ci schudnąć w nowym roku. To nie są żarty

Netflix pod koniec roku udostępni zawartość, która pomoże zmotywować użytkowników do zadbania o siebie. Projekt powstanie we współpracy z Nike.

Nowy rok to dla wielu osób czas postanowień i chęć poprawy lub nawet zmiany swojego życia. Często wiąże się to z próbą obniżenia swojej wagi lub wprowadzeniem zdrowszej diety. Teraz Netflix będzie wspierał swoich użytkowników w tego typu postanowieniach. Na platformie pojawi się seria programów i poradników, które zmotywują cię do dalszej pracy nad sobą.

Netflix i Nike pomogą ci zrzucić wagę

Postanowienia noworoczne nie są najlepszym motywatorem do zadbania o siebie, ale lepsze to niż nic. Podobnego zdania jest Netflix i Nike, i wspólnie rozpoczną projekt motywacyjno-edukacyjny, który pomoże wrócić do formy wszystkim zdecydowanym. Będzie to polegało na tym, że filmy z Nike Training Club będą pojawiać się również na Netfliksie. Mają one zostać udostępnione w dwóch partiach, a pierwsza z nich trafi na platformę streamingową już pod koniec tego roku.

Filmy edukacyjne i motywacyjne będą dostępne dla wszystkich posiadaczy abonamentu Netflix oraz pojawią się w różnych językach. Pojawią się propozycje ćwiczeń, jak również nagrania przekazujące wiedzę na temat zdrowia i odżywiania. Pierwsza seria filmów Nike Training Club na Netfliksie będzie zawierała:

13 odcinków z podstawową wiedzą o Fitnessie

7 odcinków z kluczowymi ćwiczeniami

6 epizodów z jogą

14 epizodów z ćwiczeniami siłowymi

5 odcinków z ćwiczeniami poprawiającymi samopoczucie

Warto zaznaczyć, że program będzie zawierał odcinki przystosowane do różnego stopnia zaawansowania fizycznego, więc zarówno początkujący, jak i weterani będą mogli znaleźć coś dla siebie. Pierwsze odcinki pojawią się na platformie już 30 grudnia.

Źródło zdjęć: Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Phone Arena