Mecze NBA po raz pierwszy w streamingu. Kontrakt za miliardy

NBA podpisało nową umowę na prawa do transmisji rozgrywek tej najlepszej koszykarskiej ligi świata. To ogromny krok w kierunku streamingu online rozgrywek sportowych.

Transmisje meczów NBA u trzech nadawców

W ramach nowego kontraktu mecze pokaże trójka nadawców, Disney, Amazon oraz Comcast (telewizja NBC). Wartość umowy to aż 77 miliardów dolarów za 11 lat współpracy.

Rozpoczynając od sezonu 2025/26 Amazon Prime Video zyska prawo do pokazywania 66 spotkań sezonu zasadniczego oraz 20 meczów playoff. Mecze pokaże także Disney na swojej platformie streamingowej - 80 spotkań sezonu regularnego + 20 playoff. Należące do firmy Comcast stacje telewizyjne ESPN, ABC i NBC jako jedyne będą nadawać mecze w klasycznych kanałach telewizyjnych. ABC zachowa wyłączne prawo do pokazywania spotkań finałowych ligi.

Umowa za miliardy. Disney zapłaci najwięcej

Zgodnie z podpisaną umową Disney zapłaci za swój pakiet najwięcej bo aż 2,6 miliarda dolarów rocznie. Comcast dołoży 2,45 miliarda a Amazon za swój pakiet dorzuci NBA jeszcze 1,93 miliarda rocznie.

Umowa z nowymi wydawcami to ogromny krok w kierunku streamingu online rozgrywek sportowych w USA. Przez ostatnie 40 lat NBA współpracowało bowiem głównie z Warner Bros, które transmitowało spotkania w klasycznej telewizji TNT. Według oświadczenia ligi oferta Warner Bross nie była jednak konkurencyjna z tą przedstawioną przez Amazon, Disney i Comcast.

Stacja TNT nie może pogodzić się z decyzją władz NBA. W rozmowie z ESPN przedstawiciel Warner Bros zapowiedział kroki prawne:

Uważamy, że NBA źle zinterpretowało zapisy naszego kontraktu zarówno w kontekście sezonu 2025/26 jak i kolejnych lat. W związku z tym jesteśmy zmuszeni podjąć odpowiednie kroki prawne w celu wyjaśnienia tej sprawy.

Z kolei, zadowolenia z podpisanej umowy nie kryła przedstawicielka Amazon Prime Jay Marine:

Przez ostatnie kilka lat ciężko pracowaliśmy aby wprowadzić do Prime Video najwyższej jakości transmisje sportowe. Jesteśmy wdzięczni NBA za zaufanie i już nie możemy doczekać się startu sezonu w 2025 roku.

W sprawie nowego kontraktu wypowiedział się również komisarz NBA Adam Silver:

Nasze nowe globalne partnerstwo z Disney, Amazon oraz NBCUniversal zwiększy zasięg i dostępność transmisji spotkań NBA nie tylko dla kibiców w USA, ale także na całym świecie. Nasi nowi partnerzy udostępnią transmisje i inne treści związane z NBA na wielu platformach cyfrowych dostarczając kibicom najwyższy poziom doświadczania tych rozgrywek przez następną dekadę.

Źródło zdjęć: Matthew Nichols1 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: reuters.com