Disney+ zmienia ofertę w Polsce. Płacisz więcej albo dostajesz popłuczyny

Disney+ zmienił swoją ofertę w Polsce. Zamiast jednego pakietu są dwa, jeden tańszy, drugi droższy. Do użytkowników z kolei docierają e-maile od serwisu z informacją o podwyżce i konieczności dokonania wyboru. Możliwości są trzy.

Disney+ jakiś czas temu zapowiedział, że wprowadzi do swojej oferty w Polsce nowy pakiet Premium. Zgodnie z obietnicą, tak też zrobił. Teraz do wyboru mamy pakiet Premium, który w cenie 49,99 zł miesięcznie lub 499,99 rocznie oferuje dostęp do treści w jakości 4K UHD i HDR, czyli to, co wcześniej kosztowało znacznie mniej. Z kolei za 29,99 zł miesięcznie lub 299,99 zł rocznie dostaniemy pakiet Standard, znacznie ograniczony w stosunku do tego, co było wcześniej w podobnej cenie (28,99 zł miesięcznie lub 289,90 zł rocznie), potem nieco podniesionej.

Co z dotychczasowymi subskrybentami?

Dotychczasowi subskrybenci Disney+ otrzymują propozycję "nie do odrzucenia". Z wiadomości, którą serwis ten wysyła do nich, można się dowiedzieć, że czeka ich podwyżka. W przypadku naszego redakcyjnego kolegi, ma to nastąpić 14 grudnia 2024 roku. Jednak, jak czytamy dalej, Disney+ nie podniesie ceny bez zgody użytkownika. Platforma informuje, że należy dokonać wyboru: zaakceptować podwyżkę lub anulować subskrypcję.

W tym celu przejdź na stronę Disney+, gdzie zobaczysz komunikat na ekranie. Jeżeli klikniesz "Zaakceptuj nową cenę", zaczniemy naliczać nową cenę począwszy od następnego okresu rozliczeniowego. Aby zmienić plan lub odmówić poprzez anulowanie subskrypcji, kliknij "Inne opcje". Jeżeli anulujesz subskrypcję, możesz kontynuować oglądanie Disney+ do końca aktualnego okresu rozliczeniowego.

– czytamy w wiadomości Disney+

Możliwości są więc trzy:

zgoda na wyższą cenę,

zmiana pakietu na wybrakowany Standard,

anulowanie subskrypcji.

Źródło zdjęć: mindea / Shutterstock.com, Disney+

Źródło tekstu: Disney+