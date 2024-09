Disney+ walczy ze współdzieleniem kont. Teraz też w Polsce

Disney+ wprowadza w Polsce możliwość zaproszenia do konta dodatkowego użytkownika. Ta jest oczywiście płatna i jest przejawem walki serwisu ze współdzieleniem kont.

Kiedyś serwisy streamingowe nie widziały nic złego we współdzieleniu kont. Co więcej, Netflix sam do tego zachęcał, między innymi postami na swoich oficjalnych profilach w mediach społecznościowych. Dzisiaj sytuacja jest już inna. Wszystkie serwisy po kolei zaczynają walczyć ze współdzieleniem kont. Nie inaczej jest w przypadku Disney+ - piszą Wirtualne Media.

Disney+ walczy ze współdzieleniem kont

Disney+ wprowadził w Polsce możliwość dodania do konta jednego użytkownika, nawet jeśli nie mieszka on z nami w tym samym gospodarstwie domowym. To pokłosie zapowiadanych zmian i aktualizacji regulaminu, która została wprowadzona kilka miesięcy temu. Dodanie dodatkowego użytkownika jest płatne w kwocie aż 17,99 zł miesięcznie. Dla porównania Netflix to samo oferuje aktualnie za 13 zł.

W przypadku Disney+ dodany do konta użytkownik będzie mógł stworzyć własny login i hasło. Są jednak pewne ograniczenia. Przede wszystkim musi to być osoba pełnoletnia i mieszkać w tym samym kraju, co właściciel konta. Poza tym nie możemy zaprosić osoby z aktywnym lub wygasłym abonamentem w serwisie streamingowym. Disney+ uprzedza też, że jeśli zrezygnujemy w którymś momencie z subskrypcji, to nadal możemy być obciążani opłatami za dodanego do konta użytkownika.

Warto przypomnieć, że od października zmieniają się ceny w Disney+. Podstawowy pakiet będzie kosztował 29,99 zł miesięcznie lub 299,99 zł rocznie. Do oferty dołączy natomiast pakiet premium w cenie 49,99 zł (499,90 zł rocznie), który pozwoli na oglądanie na 4 urządzeniach jednocześnie i w jakości 4K Ultra HD.

Zobacz: Zmarła przez błąd w parku Disneya. Mąż nie może pozwać firmy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: DenPhotos / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Wirtualne Media