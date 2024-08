Trzecia część uwielbianego hitu z oficjalną datą premiery i tytułem

Światowy hit i jednocześnie najlepiej zarabiąjący film świata, będzie miał kontynuację. Ale to nie wszystko, wiemy kiedy ta wyczekiwana produkcja wleci do kin - trzeci film Camerona z serii Avatar ma w końcu datę premiery.

Just announced at #D23, our title for the next Avatar film:



Avatar: Fire and Ash. Get ready to journey back to Pandora, in theaters December 19, 2025. pic.twitter.com/gZkCCsTl9x