Film wleciał do kin. Pierwsze reakcje widzów wprawiają w osłupienie

Borderlands to produkcja, oparta na grze video, która ostatnio wzbudza wiele emocji. Niestety, po premierze spotkała się z miażdżącą krytyką ze strony widzów, którzy uznali że oglądanie tego filmu to wątpliwa przyjemność.

Borderlands w reżyserii Eli Rotha ruszyło szturmem na podbój kin. Na fali popularności adaptacji gier, patrząc chociażby na serial The Last of Us, miało ogromną szansę na sukces. W związku z tym faktem, być może oczekiwania widzów też były nieco wygórowane. Ale i producenci filmu oczekiwali, że film z Cate Blanchett zarobi w Ameryce miliony w samym dniu premiery. Ale nie do końca wszystko poszło, jak tego oczekiwano. Co gorsza, większość recenzji w sieci nie jest zbyt entuzjastyczna. Niektórzy widzowie uważają nawet, że oglądanie tej produkcji na dużym ekranie to wątpliwa przyjemność. Tak czy siak, film stał się gorącym tematem do dyskusji, który rozpala fora do czerwoności.

Oh hey I can tell you I’ve seen #BorderlandsMovie now and that it’s really bad. I really wanted to like it, but an uninspired plot + several phoned in performances + being stuck in a weird place where it looks both expensive and cheap a the same time make it a huge misfire. pic.twitter.com/nek6r0CuTm — Matthew Simpson (@SmatthewAF) August 7, 2024

Widziałem film Borderlands i jest naprawdę zły. Bardzo chciałem go polubić, ale fabuła jest niezbyt wciągająca, a dialogi aktorów dość nudne. Miejsce akcji choć wygląda drogo, to jest sztuczne.

- reakcja fana Mathew Simpson.

Inni widzowie twierdzą, że film jest prawdziwą katastrofą i jest zbyt przewidywalny. Ci, którym się spodobał też byli dalecy od euforii. Uznali film za zabawny, ale raczej przeciętny. Niektórzy wskazywali na nazbyt duże podobieństwo do filmu Strażnicy Galaktyki. Czy polskim widzom film się spodoba? O tym jaka to produkcja możemy przekonać się tylko w jeden sposób - pójść do kina i obejrzeć.

Fabuła filmu skupia się na postaci Lilith, łowczyni nagród. Ma ona szemraną reputację i powraca na swoją ojczystą planetę Pandora. Planeta nie jest łatwa do życia, to dość szalone miejsce. Lilith ma za zadanie odnaleźć córkę Atlasa, potężnego łotra. W tym pełnym niebezpieczeństw zadaniu pomaga jej ekipa różnych osobowości.

Borderlands - zobaczymy w kinach od sierpnia.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: IMAX

Źródło tekstu: comicbook.com