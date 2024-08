Spotify Premium na 3 miesiące za darmo, ale nie dla każdego

Spotify kusi kolejną promocją, w której można za darmo skorzystać z subskrypcji Premium. By nie było zbyt dobrze, w ofercie są haczyki, w tym jeden duży.

Spotify to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych platform streamingowych na świecie, choć wciąż nie oferuje muzyki w jakości lepszej niż 320 kb/s. Wielu osobom to jednak nie przeszkadza, pozwalając się im cieszyć z jednej z najlepszych na rynku aplikacji muzycznych oraz świetnego systemu Spotify Connect, dającego dostęp do usługi bezpośrednio z poziomu bogatego portfolio sprzętowego. Co jakiś czas są też atrakcyjne promocje, na przykład ta obowiązująca do 17 września 2024 roku.

Co oferuje promocja?

W ramach aktualnej promocji, możesz wypróbować ofertę Spotify Premium w wersji Individual przez 3 miesiące za darmo. Po tym okresie cena wzrasta do 23,99 zł miesięcznie, ale możesz z niej w każdej chwili zrezygnować.

Spotify Premium oferuje szereg korzyści, w porównaniu z wersją darmową. Należą do nich:

Brak reklam: Spotify Premium pozwala cieszyć się muzyką bez przerywania przez reklamy.

Spotify Premium pozwala cieszyć się muzyką bez przerywania przez reklamy. Możliwość pobierania utworów: Użytkownicy mogą pobierać swoje ulubione piosenki, albumy czy playlisty i słuchać ich offline.

Użytkownicy mogą pobierać swoje ulubione piosenki, albumy czy playlisty i słuchać ich offline. Lepsza jakość dźwięku: Spotify Premium oferuje wyższą jakość dźwięku.

Spotify Premium oferuje wyższą jakość dźwięku. Nieograniczone pomijanie utworów: W przeciwieństwie do darmowej wersji, w Premium można bez ograniczeń przeskakiwać do kolejnych utworów.

A gdzie są haczyki?

W promocji jest również kilka "haczyków". Przede wszystkim, opisana wyżej promocja jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy nie korzystali jeszcze ze Spotify Premium. Są również pułapki, takie jak:

Automatyczne odnowienie subskrypcji: Po zakończeniu darmowego okresu promocyjnego, subskrypcja automatycznie przekształca się w płatną, z miesięcznym kosztem 23,99 zł. Jeśli użytkownik zapomni anulować subskrypcję przed końcem trzeciego miesiąca, zostanie obciążony pełną kwotą za kolejny miesiąc korzystania z usługi.

Proces anulowania: Choć subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, ważne jest, aby pamiętać o zrobieniu tego przed zakończeniem okresu promocyjnego. Anulowanie wymaga kilku kroków, które mogą być nieintuicyjne dla niektórych użytkowników.

Jakość dźwięku znacznie niższa niż u konkurencji: Użytkownicy Spotify od lat czekają na lepszą jakość dźwięku na tej platformie. Obecnie możemy liczyć co najwyżej na jakość 320 kb/s, jak w starych MP3. Tymczasem takie serwisy, jak Deezer czy Tidal, w podobnej lub nawet niższej cenie (odpowiednio 23,99 zł i 21,99 zł miesięcznie) otrzymujemy dostęp do muzyki w jakości HiFi.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Spotify