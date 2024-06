Muzyka w jakości Hi-Fi na Spotify. Szykuj portfel, będzie drogo

Spotify szykuje się do wprowadzenia wyższej jakości dźwięku do swojej usługi i do ściągania większych kwot z użytkowników. Spotify w jakości Hi-Fi będzie kosztować więcej niż Spotify Premium… który zresztą ma podrożeć.

Chcesz jakość Hi-Fi? Szykuj portfel

Bloomberg twierdzi, że Spotify Superpremium, czyli z muzyką w jakości Hi-Fi, będzie kosztować o 5 dolarów więcej od Spotify Premium. Po nadchodzącej podwyżce plany będą kosztować 11,99 USD za Spotify Premium i 16,99 USD za Superpremium. W Polsce Spotify Premium na razie ceny nie zmienia, ale to zapewne kwestia czasu.

Jakość Hi-Fi muzyki mieliśmy dostać już 3 lata temu, ale jakoś jej nie widać (za to niektóre rynki dostały audiobooki). Nieoficjalnie mówi się, że Spotify Superpremium ma pozwalać na słuchanie muzyki w jakości bezstratnej. Do użytkowników ma dotrzeć strumień w formacie FLAC, 2117 kb/s (24-bitowy), próbkowany z częstotliwością 44,1 kHz. Przy tym możliwe, że nie wszystkie utwory będą od razu dostępne w tej jakości.

Zobacz: Spotify przygotuje odjechane playlisty. Ty tylko je opisz

Ponadto najdroższy abonament ma dać nam dostęp do zapowiadanych już narzędzi do generowania playlist z pomocą sztucznej inteligencji. Mówi się też o możliwości zmiany tempa utworów, by tworzyć własne „remixy”.

Spotify na razie nie komentuje tych doniesień. Zapytałam o polskie ceny i poinformuję o nich, gdy Spotify mi odpowie.

Słuchaj więcej tego, co lubisz

Niebawem do Polski dotrą inne nowości: nowe bannery, tworzone na podstawie zwyczajów użytkowników. Takie ekrany, jak te pokazane powyżej, będą tworzone automatycznie i będą nas witać po uruchomieniu aplikacji. Będzie więc można łatwo przejść do playlisty z kawałkami ulubionego wykonawcy, do ulubionych utworów na wieczór albo pozwolić Spotify DJ sterować tym, co poleci w słuchawkach.

W ten sposób Spotify będzie tworzyć osobiste doświadczenie dla każdego z nas. Przedsmak tego mamy przynajmniej raz w roku, gdy Spotify prezentuje Wrapped – podsumowanie ostatnich 12 miesięcy w usłudze.

Bannery zostaną wprowadzone na początek w kilku krajach angielskojęzycznych, ale z czasem będą dostępne wszędzie tam, gdzie działa Spotify.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Soumyabrata Roy / Shutterstock, Spotify

Źródło tekstu: Bloomberg, Spotify