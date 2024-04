Spotify podnosi ceny. Powód zaskakuje

Spotify szykuje się do podniesienia cen subskrypcji Premium. Odczują ją użytkownicy na wybranych rynkach.

Jeśli korzystacie ze Spotify, ta informacja się Wam nie spodoba. Szwedzka firma szykuje się do podniesienia cen swoich subskrypcji. Na razie mają one dotknąć kilka wybranych rynków, w tym m.in. Wielką Brytanię, Australię i Pakistan. Z czasem lista będzie rozszerzana o kolejne regiony.

Spotify Premium będzie droższe, ale szykuje się alternatywa

Podwyżka dla obecnych użytkowników nie wydaje się nadmiernie duża. Osoby korzystające ze Spotify Premium indywidualnie będą musiały dopłacić 1 dolar miesięcznie, natomiast w przypadku subskrypcji rodzinnej będą to 2 dolary. Wyższy abonamet ma pokryć koszt licencji na audiobooki, które platforma oferuje od jakiegoś czasu w wybranych krajach.

Żeby jednak było śmieszniej, obok podniesienia cen Spotify ma szykować także nowy próg subskrypcji. Będzie on obejmował nielimitowane słuchanie muzyki i podcastów, ale nie audiobooki. Mówiąc krótko, będzie miał dokładnie taką samą funkcjonalność, jak jeszcze do niedawna Spotify Premium. Zostanie on jednak wprowadzony po podwyżkach cen aktualnych subskrypcji, w związku z czym użytkownicy, nie zostaną przekonwertowani na niego automatycznie i będą musieli na własną rękę "wrócić" do tańszej oferty.

Oprócz tego najnowsze doniesienia spekulują na temat pojawienia się jeszcze jednej nowej subskrypcji pozycjonowanej powyżej Spotify Premium. Miałaby ona obejmować m.in. możliwość streamowania dźwięku w bezstratnej jakości. O tego typu planach słyszeliśmy jednak wielokrotnie i jak na razie nie zostały one wcielona w życie, w związku z czym w tym zakresie zachęcamy do zachowania zdrowej dozy sceptycyzmu.

Czy opisane zmiany dotkną Polskę? Oryginalne źródło nic na ten temat nie pisze. Wydaje się natomiast, że jest to nie tyle kwestia tyle tego czy czekają nas podwyżki, a kiedy one nastąpią. Trzymamy kciuki, by jak najpóźniej.

