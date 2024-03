Spotify szykuje nową funkcję. Nie ma nic wspólnego z muzyką

Spoitfy rozpoczęło testy nowej funkcji. Już niedługo na platformie pojawią się kursy online.

Spotify to już nie tylko aplikacja do słuchania muzyki. Od dłuższego czasu na platformie można słuchać podcastów, a w wybranych krajach także audiobooków. Platforma postanowiła jednak pójść o krok dalej i wprowadzić nową funkcję, kompletnie oderwaną od tego, z czym do tej pory była kojarzona.

Kursy wideo na Spotify

Mowa o kursach online przygotowanych wspólnie z wybranymi partnerami, w tym m.in. BBC Maestro i Skillshare. Użytkownicy Spotify już niebawem zyskają dostęp do treści o charakterze edukacyjnym, dzięki czemu korzystanie z aplikacji ma się stać nie tylko przyjemne, ale także pożyteczne.

Jest jednak haczyk. Kursy na Spotify nie będą oferowane w ramach dotychczasowej subskrypcji, nawet jeśli mamy wykupiony abonament premium. Użytkownicy będą co prawda mieli dostęp do dwóch lekcji próbnych w ramach każdego kursu, ale jeśli chcieliby przebrnąć przez całość, koniecznie będą musieli zapłacić za każdy z osobna.

Niestety nie jest to jedyna przeszkoda dla osób, które chciałyby nową funkcję przetestować. Jak na razie kursy online nie są dostępne w Polsce. Mogą z nich skorzystać wyłącznie użytkownicy na terenie Wielkiej Brytanii. Właściciele platformy nie poinformowali jeszcze czy i kiedy planują ekspansję na kolejne rynki.

