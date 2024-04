Spotify przygotuje odjechane playlisty. Ty tylko je opisz

Spotify przygotuje playlistę na każdą okazję. Ty musisz tylko opisać, jakiej muzyki chcesz słuchać. To wszystko dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji.

Aplikacja Spotify zmieniła to, jak wielu z nas słucha muzyki. Dała nam łatwy dostęp do muzyki zbliżonej do tego, co już znamy i lubimy, do tego, czego słuchają nasi znajomi i do nowych kawałków, wydanych przez lubianych artystów. Niedawno pojawił się Spotify DJ – sztuczna inteligencja, podpowiadająca, czego warto posłuchać na podstawie muzyki już przesłuchanej.

Kolejnym krokiem w stosowaniu sztucznej inteligencji do proponowania muzyki będzie generowanie playlist tak samo, jak narzędzia graficzne SI generują obrazy. W aplikacji mobilnej Spotify znajdzie się miejsce, w którym można wpisać opis listy. Możesz poprosić o znane i lubiane piosenki na domówkę w stylu lat siedemdziesiątych, szybkie kawałki z filmów Bollywood do biegania albo najwolniejsze piosenki doommetalowe, których jeszcze nie znasz. Playlistę można oczywiście dopasować, dodając i usuwając utwory ręcznie albo informując SI o zmianach. Chcesz więcej utworów z głębokim basem? Po prostu to napisz.

Funkcja jest na razie w wersji beta. Znajdziesz ją w aplikacji mobilnej dla Androida i iOS. By skorzystać, trzeba mieć nową wersję i przejść do sekcji „biblioteka”. Tam można dodać playlistę generowaną na podstawie opisu.

Czy jest jakiś haczyk? Jak wiele interesujących narzędzi, generowanie playlist przez SI również będzie dostępne tylko dla osób płacących abonament Spotify Premium.

