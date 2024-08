Spotify zmieniło zdanie. Wycofana funkcja powraca i będzie za darmo

Spotify jakoś nie może się zdecydować. Najpierw zabrał, a teraz oddaje użytkownikom zupełnie lubianą funkcję. I to zupełnie za darmo.

Teksty piosenek teraz dla każdego

To dobra wiadomość dla użytkowników Spotify. Dostali z powrotem dostęp do przydatnej funkcji. Mowa tu o dostępie do tekstów piosenek, które od jakiegoś czasu były przeznaczone tylko dla klientów premium. Funkcja ta była bardzo lubianym dodatkiem do aplikacji i została w pewnym momencie wycofana z podstawowej wersji. Teraz to się zmieni. Ale forma dostępu do funkcji ulegnie lekkiej zmianie. Nie będzie ona dokładnie taka sama, jak przedtem. Darmowy dostęp będzie zawierał "pewne ograniczenia". Przy czym, ważna informacja jest taka, że limit miesięczny tekstów, które użytkownik będzie mógł zobaczyć zostanie powiększony.

W Spotify nieustannie testujemy i wdrażamy zmiany. To oznacza, że dostępność naszych funkcji może różnić się w zależności od poziomu subskrypcji, rynku oraz urządzenia. W ciągu najbliższych tygodni będziemy rozszerzać dostępność tekstów piosenek dla użytkowników Spotify Free. Nowy limit jest tak wysoki, że żaden użytkownik nie powinien go przekroczyć.

- powiedział rzecznik Spotify.

Spotify, w dalszym ciągu, przez wiele osób jest uważany za najlepszą platformę streamingową. Zupełnie zrozumiały jest też fakt, że aplikacja nieustannie szuka okazji do zarabiania i monetyzacji. Podstawowa wersja nadal pozostaje bezpłatna. ale Spotify nieustaje w wysiłkach, aby zachęcić jak największą liczbę osób do wykupienia płatnej subskrypcji.

okay so spotify lyrics are back again for free users pic.twitter.com/uWFcWyLEJt — Totally Exotic (@Totally_Exotic_) July 31, 2024

Źródło zdjęć: Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

Źródło tekstu: techcrunch.com