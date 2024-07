Drożeje, ale wprowadza nowości. Spotify idzie jak burza

Livi to nowa nazwa AI DJ Spotify, który właśnie wystartował w języku hiszpańskim. Spotify pozwoli mu sterować tym, co poleci w słuchawkach. Brzmi obiecująco?

AI DJ ze Spotify

AI DJ wykorzystuje połączenie technologii personalizacji generatywnej sztucznej inteligencji oraz głosu AI. Oznacza to, że gigant muzyczny serwuje słuchaczom spersonalizowane rekomendacje, mówiąc do niego. Po raz pierwszy, opcja ta pojawiła się u użytkowników Premium mówiących po angielsku na początku 2023 roku. Zapowiedź ta pojawiła się po tym, jak Spotify dwukrotnie podrożał w USA, w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Angielska persona, DJ X, została nazwana tak na cześć Xaviera Jerningana, szefa partnerstw kulturalnych w Spotify. To on właśnie udostępnił swój głos, aby AI mogło go dowolnie modelować.

DJ wzorowany jest na autentycznej postaci

Zamiast tłumaczyć jego głos na hiszpański, Spotify zdecydowało się wykorzystać do tej roli innego pracownika firmy. Tym razem, padło na redaktorkę muzyczną ze Spotify - Olivię Quiroz Roa. Została wybrana w wyniku długiego castingu, i zdaniem jury, jej głos najlepiej rezonował z słuchaczami. To ona udostępniła swój głos dla hiszpańskiej wersji DJ-a. Ściśle współpracuje z zespołem, aby słownictwo i wzorce mowy były jak najbardziej naturalne.

Aplikacja DJ Livi będzie dostępna dla użytkowników Premium Spotify na wybranych rynkach Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej.

