Polsat Box rozdaje prezenty na święta. Telewizja nawet rok za darmo

Polsat Box na święta daje nawet rok telewizji za darmo oraz dodatkowy prezent w postaci bezpłatnego dostępu do trzech kanałów HBO oraz platformy streamingowej HBO Max. Są też rabaty za łączenie usług.

Już od 8 listopada 2023 roku będzie można skorzystać z nowej świątecznej oferty Polsat Box. W jej ramach za pakiet S z 55 kanałami TV nie zapłacimy nic przez pierwszy rok , a za pakiet M (77 kanałów), M Sport (83 kanały) i L (136 kanałów) – przez pierwsze 3 miesiące. Dodatkowy prezent to 2 miesiące bezpłatnego dostępu do pakietu HBO i HBO Max. Ofertę można wybrać także w wariancie z Disney+ i rocznym dostępem do tej platformy w prezencie.

Łączenie usług się opłaca

Ofertę telewizyjną można połączyć też ze światłowodem Plusa i skorzystać z rabatów. Telewizja Polsat Box (pakiet S z 55 kanałami tv) z Disney+ oraz Światłowód S kosztuje tylko 19 zł miesięcznie przez pierwszy rok (po rabatach). Od 13. miesiąca opłata wyniesie 107,99 zł/mies., a od 25 miesiąca – 136,99 zł/mies. (z rabatami). W świątecznej ofercie całość jest wzbogacona jeszcze o pakiet HBO i HBO Max na 2 miesiące za darmo.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Cyfrowy Polsat

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat