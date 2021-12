Spider-Man: No Way Home już jednym z najlepszych filmów w historii

Spider-Man: No Way Home został rewelacyjnie przyjęty przez recenzentów i widzów. Już teraz jest jednym z najlepszych filmów w historii.

Spider-Man: No Way Home to kolejny, ogromny hit Disneya i Marvela. Film z Tomem Hollandem zebrał rewelacyjne oceny zarówno samych widzów, jak i recenzentów. Wystarczy spojrzeć na Rotten Tomatoes, gdzie ma notę 93% z recenzji i 98% od widzów lub Metacritic, gdzie fani dali mu średnio 8,9 punktów.

Zobacz: Komiksy, które warto znać – część 4. (superbohaterowie nie DC/Marvela)

Spider-Man: No Way Home bije rekordy

Te wysokie oceny widać w wynikach finansowych filmu. Film trafił do kin 16 grudnia i już zdążył zarobić ponad 1 mld dolarów. Zajęło mu to dokładnie 12 dni, co plasuje go na trzecim miejscu w tej kategorii. Szybciej dokonały tego tylko dwa inne filmy MCU, czyli Avengers: Infinity War (11 dni) oraz Avengers: Endgame (5 dni).

Przy okazji Spider-Man: No Way Home to drugi najlepszy film w historii Sony Pictures, chociaż przejęcie pałeczki pierwszeństwa jest tylko kwestią czasu. Na razie rekordzistą jest Spider-Man: Far From Home, czyli druga część należąca do filmowego uniwersum Marvela.

Kolejne filmy Marvela to:

Doktor Strange in the Multiverse of Madness (6 maja 2022)

Thor: Love and Thunder (8 lipca 2022)

Black Panther: Wakanda Forever (11 listopada 2022)

Oprócz tego w przyszłym roku zadebiutuje też kilka seriali: Ms. Marvel, She-Hulk, Moon Knight, Tajna Inwazja oraz prawdopodobnie 2. sezon What If...?

Zobacz: Fani Wiedźmina domagają się odwołania showrunnerki serialu Netflixa

Zobacz: Showrunnerka Wiedźmina tłumaczy się kontrowersji w 2. sezonie serialu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Disney

Źródło tekstu: Gadgets360