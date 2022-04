Dlaczego Wiedźmin 4 powstaje na silniku Unreal Engine 5? Już wiemy

Kolejna wiedźmińska saga, potocznie określana mianem Wiedźmina 4, powstanie na silniku Unreal Engine 5. Czemu? Odpowiedzi na to pytanie udzielił jeden z pracowników CD Projekt RED.

Kilka tygodni temu CD Projekt RED zapowiedziało kolejną grę w uniwersum Wiedźmina. Chociaż nie jest to czwarta odsłona serii, to produkcja potocznie jest określana mianem Wiedźmina 4. Wiemy, że tytuł nie powstanie na autorskim silniku REDengine. Zamiast tego polskiego studio zdecydowało się na Unreal Engine 5. Dlaczego?

Wiedźmin 4 na Unreal Engine 5

W trakcie Unreal Keynote głos zabrał Jason Slama — reżyser gier w CD Projekt RED. Przyznał on, że zdecydowali się na Unreal Engine 5 z powodu stabilności silnika, ale też możliwości, które oferuje.

Jedna rzecz jest niezwykle istotna, gdy mówimy o grach z otwartym światem w porównaniu z bardziej liniowymi produkcjami. To możliwość, że coś pójdzie nie tak, a także nieporównywalnie większa liczba możliwych scenariuszy do rozważenia. Gracze mogą iść w dowolnym kierunku, w teorii zajmować się treściami w dowolnej kolejności, a to oznacza, że potrzebujesz naprawdę stabilnego środowiska, w którym możesz wprowadzić zmiany bez obaw, że coś zepsuje się w 1600 innych miejscach.

- powiedział Jason Slama z CD Projekt RED.

Trudno w tym miejscu nie wyczuć, że częściowo za wybór UE5 odpowiada Cyberpunk 2077. Nawet po wielu miesiącach poprawek i aktualizacji można odnieść wrażenie, że projekt gry był po prostu zbyt duży i zbyt ambitny dla autorskiego silnika REDengine. Unreal Engine 5 przynajmniej częściowo minimalizuje ryzyko podobnej wpadki w przyszłości.

Slama przyznał także, że o wykorzystaniu Unreal Engine 5 zaczęli myśleć po zobaczeniu jednego z dem technologicznych. W tym przypadku mowa o "Medieval Village", na którym widać średniowieczną wioskę, która klimatycznie pasuje do tego, co do tej pory widzieliśmy w grach z serii Wiedźmin.

Zobacz: Na 3. sezon Wiedźmina poczekamy krócej?

Zobacz: Wiedźmin 4. Grafika zdradza więcej, niż myśleliśmy? O czym będzie gra?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: CD Projekt RED

Źródło tekstu: wccftech