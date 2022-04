Na 3. sezon Wiedźmina poczekamy krócej?

Serialowy Wiedźmin może i nie jest wierną ekranizacją książek Andrzeja Sapkowskiego. Może najzagorzalsi fani prozy nie są zadowoleni z kierunku, w jakim podążył Netflix. Jednak pomimo tego dzieło z Henrym Cavillem w roli głównej cieszy się dużym zainteresowaniem ludzi na całym świecie. Właśnie ruszyła produkcja 3. sezonu.

O rozpoczęciu produkcji 3. sezonu serialowego Wiedźmina poinformował Netflix za pomocą oficjalnego konta serialu na Twitterze. Na opublikowanym zdjęciu widzimy trójkę głównych aktorów — Henry'ego Cavilla (Geralt), Freyę Allan (Ciri) oraz Anyę Chalotra (Yennefer).

Our family is back together again. #TheWitcher Season 3 is officially in production! pic.twitter.com/rlBl0j3lT1