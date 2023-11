Powstanie remaster The Last of Us Part II. Znamy datę premiery

Powstanie The Last of Us Part II Remastered, czyli odświeżona odsłona drugiej części przygód Ellie. Twórcy ujawnili nawet datę premiery.

The Last of Us Part to bez wątpienia jedna z najciekawszych serii dostępnych oryginalnie na konsolach PlayStation (pierwsza część z czasem trafiła też na PC-ty). Druga odsłona została wydana raptem 3 lata temu, a już doczeka się remastera. Ten zadebiutuje w styczniu.

The Last of Of Part II Remastered

Najpierw pojawiły się plotki, że Naughty Dog pracuje na remasterem The Last of Us Part II. Nie trzeba było długo czekać i twórcy oficjalnie potwierdzili te informacje. Nowa odsłona będzie przystosowana do PlayStation 5 i zostanie wydana już 19 stycznia 2024 roku.

Czego mogą spodziewać się gracze? Przede wszystkim ulepszonej grafiki i wykorzystania możliwości kontrolera DualSense. Poza tym Naughty Dog zapowiedziało też kilka innych dodatków, w tym zagubiony poziom z komentarzem deweloperów czy możliwość swobodnego grania na gitarze.

The Last of Us Part II Remastered comes to PS5 on January 19, featuring:



💥 No Return roguelike mode

🎙 Lost Levels with dev commentary

🎸 Guitar Free Play

👀 Graphical enhancements

🎮 DualSense integration

⭐ And more



Learn more here: https://t.co/iy6A0jwmYI pic.twitter.com/dREbFbQ674 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) November 18, 2023

Co ważne, posiadacze cyfrowej wersji The Last of Us Part II będą mogli za 10 dolarów wykupić ulepszenie do zremasterowanej wersji. To samo dotyczy posiadaczy wersji pudełkowej, o ile nadal mają płytę oraz PlayStation 5 w wersji z napędem. Na razie nic nie wiadomo na temat wersji na komputery.

